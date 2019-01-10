В Самаре разыскивают пропавшего подростка

Самарские полицейские разыскивают пропавшего без вести 17-летнего Виталия Еремина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

26 декабря юноша ушел из дома на ул. Железнодорожной и не вернулся. На связь с близкими он перестал выходить в тот же день, около 19:00.

Приметы пропавшего: на вид 17 лет, рост 174 см, худощавого телосложения, лицо бледное, брови дугообразные, нос прямой, темно-русые прямые волосы, глаза карие, был одет в черную шапку с красной полоской и помпоном, куртку зеленого и темно-синего цветов, черные спортивные трико, темно-серые кроссовки и серые перчатки.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, обращаться в ОДЧ ОП № 23 по телефонам: 8(8482)24-50-02, 93-47-50, 89278919723 или 020 (102 с мобильного).