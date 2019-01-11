В Загородном парке до сих пор не узаконили аттракционы

Собственник аттракционов в Загородном парке не имеет документов на земельные участки под ними. Это следует из отчета Счетной палаты региона по результатам проверки ГБУ Самарской области "Самаралес.

37,5 га, занимаемые парком находятся в постоянном бессрочном пользовании "Самаралеса" с 2010 года. Но на этой территории размещены шесть объектов недвижимости, оформленные на физическое лицо.

"Решением Арбитражного суда Самарской области размещение частным собственником вышеуказанных объектов на земельном участке признано незаконным и в пользу учреждения взыскано неосновательное обогащение в виде уплаченного земельного налога в размере 19 тыс. рублей", - указывается в отчете.

При этом меры по упорядочиванию ситуации с земельными участками так и не были приняты.

Также по мнению Счетной палаты, "Самаралес" незаконно оказывал услуги хранения имущества, не предусмотренные уставом. При этом договора, которые по сути подразумевали аренду недвижимости ГБУ, не согласовывались с минимущества.

Кроме того, учреждение не оформило право собственности Самарской области на 351 объект (50% от общего количества) стоимостью 163 млн руб. и право оперативного управления на 697 объектов (100%) стоимостью 306,8 млн рублей.

А в ходе аудита закупок установлены "отдельные нарушения и недостатки, свидетельствующие о необходимости повышения эффективности закупочной деятельности учреждения".