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Самарский филиал Россельхозбанка заключил новое соглашение с представителем АККОР

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соглашение о продолжении совместной деятельности подписали директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов и президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Самарской области (АККОР) Виталий Кожеваткин.

Соглашение предусматривает, что партнеры будут осуществлять совместную деятельность в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 2013–2020 годы.

Работа в рамках подписанного соглашения предусматривает комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование условий и процедур получения кредитов сельхозтоваропроизводителями, увеличения финансирования представителей малых форм хозяйствования (МФХ). Усиление информационно-методической поддержки и проведение консультационной работы по вопросам кредитования.

"Сотрудничество Россельхозбанка и АККОР будет способствовать совершенствованию условий и процедур получения кредитов крестьянскими фермерскими хозяйствами, владельцами личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Филиал продолжит наращивать кредитно-финансовую поддержку малого агробизнеса. Это одно из приоритетных направлений нашей деятельности в текущем году", — отметил директор Самарского регионального филиала Раиль Багдалов.

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