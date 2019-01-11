Продолжается реставрация церкви Михаила Архангела в пос. Шмидта

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области сообщило о продолжении работ по реставрации церкви Михаила Архангела в пос. Шмидта.

Напомним, 19 декабря 2018 года сотрудниками управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области приняты работы по ремонту крыши, произведенные компанией ООО "Вега Групп Регион".

В церкви выполнена реставрация конструкций крыши и кровельного покрытия, утепление чердачного перекрытия, установлены воссозданные окна и двери. Работы финансировались за счет средств федеральной программы "Культура России".

УГООКН Самарской области сообщило, что в 2019 году запланирована реставрация кирпичной кладки фасадов и белокаменного цоколя храма, ремонт крыльца и инженерных систем.

Объект культурного наследия регионального значения "Церковь Михаила Архангела" находится в пос. Шмидта по адресу: ул. Новогородская, 1, лит. А, а1,а2.