В Самаре отметят 205-летие Григория Аксакова

В Самаре состоится цикл мероприятий, посвященных 205-летию со дня рождения Григория Сергеевича Аксакова (1820–1891 гг.) — почетного гражданина Самары (1873 г.), седьмого самарского губернатора (1867–1872 гг.).
В четверг, 16 января, в 12:00 Аксаковским комитетом Самарской области будет организовано возложение цветов к памятнику Григорию Аксакову в Аксаковском сквере (Самара, на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской).
В 13:00 в Центральном государственном архиве Самарской области (ул. Мичурина, 58) состоится встреча с архивистами, готовящими к выходу юбилейную книгу-альбом "Г. С. Аксаков и Самарский край", в которой многие документы о жизни и деятельности Аксакова будут опубликованы впервые.
Напомним, при содействии Григория Аксакова в Самаре было осуществлено строительство зданий окружного суда, кафедрального собора, земской больницы, открыты телеграф, школа сельских учительниц, получила развитие железная дорога.
Знаменитая сказка "Аленький цветочек" была посвящена великим русским писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым (1791–1859 гг.) внучке Ольге — дочери Г. С. Аксакова.
В настоящее время по инициативе Аксаковского комитета Самарской области, при поддержке правительства Самарской области планируется восстановление исторического Аксаковского фамильного склепа и торжественное восстановление захоронения Г. С. Аксакова в селе Страхово Борского района Самарской области.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.