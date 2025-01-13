Участник программы "Школа героев" Денис Михайлин встретился с ветераном Великой Отечественной войны

В понедельник, 13 января, ветеран СВО, участник региональной кадровой программы "Школа героев" Денис Михайлин встретился с ветераном Великой Отечественной войны.

27 января Василию Петровичу исполнится 102 года. Родился участник войны в с. Васильевка Ставропольского района. Воевал под Сталинградом, участвовал в Курской битве. В боях был контужен, горел в танке, получил тяжелые ранения. В конце 1943 г. его демобилизовали, а в начале 1944 г. он вернулся в родное село. Работал в школе учителем истории и географии, прорабом на строительстве Куйбышевской ГЭС, в 50-е годы на пять лет уехал в Афганистан строить ГЭС на реке Наглу. До пенсии работал в Куйбышевгидрострое и участвовал в строительстве АвтоВАЗа.

У Василия Петровича есть дочь, два внука и три правнука. Старается быть активным и до сих пор интересуется политикой. Как рассказала дочь, Василий Петрович трудоголик, по сей день что-то строит или ремонтирует.

Ветеран поблагодарил, что не забывают и поздравляют с праздниками. А тольяттинцам Василий Петрович пожелал крепкого здоровья.

"Сегодня мы от молодого поколения, от "Школы героев" поздравили с прошедшими новогодними праздники нашего ветерана. Поблагодарили за пример. Рад видеть Василия Петровича таким бодрым. Впечатлило, что у него очень дружная семья, которая всегда рядом. Это важно. Бывает по-разному, но, несомненно, важно всегда уделять внимание поколению победителей, а в юбилейный год делать это надо с особым трепетом", - отметил Денис Михайлин.

Акция "С Новым годом, ветеран!" стартовала в Самарской области в конце декабря по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева. Участники региональной кадровой программы "Школа героев", объединившей участников специальной военной операции, вместе с представителями ветеранских общественных организаций поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.