Участник программы "Школа героев" Денис Михайлин встретился с ветераном Великой Отечественной войны

В понедельник, 13 января, ветеран СВО, участник региональной кадровой программы "Школа героев" Денис Михайлин встретился с ветераном Великой Отечественной войны.
27 января Василию Петровичу исполнится 102 года. Родился участник войны в с. Васильевка Ставропольского района. Воевал под Сталинградом, участвовал в Курской битве. В боях был контужен, горел в танке, получил тяжелые ранения. В конце 1943 г. его демобилизовали, а в начале 1944 г. он вернулся в родное село. Работал в школе учителем истории и географии, прорабом на строительстве Куйбышевской ГЭС, в 50-е годы на пять лет уехал в Афганистан строить ГЭС на реке Наглу. До пенсии работал в Куйбышевгидрострое и участвовал в строительстве АвтоВАЗа.
У Василия Петровича есть дочь, два внука и три правнука. Старается быть активным и до сих пор интересуется политикой. Как рассказала дочь, Василий Петрович трудоголик, по сей день что-то строит или ремонтирует.
Ветеран поблагодарил, что не забывают и поздравляют с праздниками. А тольяттинцам Василий Петрович пожелал крепкого здоровья.
"Сегодня мы от молодого поколения, от "Школы героев" поздравили с прошедшими новогодними праздники нашего ветерана. Поблагодарили за пример. Рад видеть Василия Петровича таким бодрым. Впечатлило, что у него очень дружная семья, которая всегда рядом. Это важно. Бывает по-разному, но, несомненно, важно всегда уделять внимание поколению победителей, а в юбилейный год делать это надо с особым трепетом", - отметил Денис Михайлин.
Акция "С Новым годом, ветеран!" стартовала в Самарской области в конце декабря по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева. Участники региональной кадровой программы "Школа героев", объединившей участников специальной военной операции, вместе с представителями ветеранских общественных организаций поздравили с праздником ветеранов Великой Отечественной войны.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.