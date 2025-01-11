В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе "Формирование комфортной городской среды"

До 20 января жители Самары могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2026 г. в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает мэрия города.
Отбор осуществляется из 70 общественных территорий. С общим перечнем можно ознакомиться на сайте департамента городского хозяйства и экологии.
Отбор проводится до 17:00 20 января 2025 года. Затем на основе полученных данных сформируют ТОП-20 объектов, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. Далее предстоит разработка дизайн-проектов. Их обсудят с жителями районов и другими заинтересованными лицами.
Окончательные итоги подведут после рейтингового голосования. Несколько территорий-победителей, набравших наибольшее количество голосов, преобразятся в 2026 году.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?