В Самаре стартовал отбор общественных пространств для участия в программе "Формирование комфортной городской среды"

До 20 января жители Самары могут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2026 г. в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщает мэрия города.

Отбор осуществляется из 70 общественных территорий. С общим перечнем можно ознакомиться на сайте департамента городского хозяйства и экологии.

Отбор проводится до 17:00 20 января 2025 года. Затем на основе полученных данных сформируют ТОП-20 объектов, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. Далее предстоит разработка дизайн-проектов. Их обсудят с жителями районов и другими заинтересованными лицами.

Окончательные итоги подведут после рейтингового голосования. Несколько территорий-победителей, набравших наибольшее количество голосов, преобразятся в 2026 году.