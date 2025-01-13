Общество "Знание" проведет федеральный просветительский марафон, приуроченный к юбилею Победы

С 28 по 30 апреля Российское общество "Знание" проведет марафон "Знание.Первые", главной темой которого станет 80-летие Великой победы. Площадки для прямого диалога с молодежью планируется открыть во всех федеральных округах Российской Федерации.

Центральной площадкой события традиционно станет Москва, к ней присоединятся регионы России, в том числе города-герои, а также новые регионы страны. Лекторы расскажут об истории Великой Отечественной войны, напомнят молодежи о том, как важно сохранять историческую память о подвиге народа для построения общего будущего. На протяжении трех дней марафона участники смогут лично пообщаться с первыми лицами страны из всех сфер, планируется и участие иностранных спикеров. В перерывах между лекциями участники смогут встретиться с блогерами, а также выиграть призы в конкурсах от организатора и партнеров.

На просветительском марафоне соберутся более чем 25 тыс. молодых людей. Их ждут 130 и более выступлений лекторов Российского общества "Знание". Помимо того, увидеть выступления лекторов можно будет в эфире "Знание.ТВ", а также в официальной группе просветительской организации сети "ВКонтакте".

"Наш следующий федеральный просветительский марафон будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы очень ответственно готовимся к этому событию, поскольку понимаем важность момента, значимость исторической даты для всей страны, для каждого жителя России. Чувствуем святую обязанность отдать дань уважения памяти наших предков - настоящих героев, благодаря которым та победа стала возможной. Поэтому мы сделаем все, чтобы весенний марафон стал самым ярким и запоминающимся", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

В преддверии марафона Российское общество "Знание" запланировало специальные тематические мероприятия к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В их числе - экскурсии со "Знанием" по памятным историческим местам, просветительская акция о главных событиях и героях Победы в регионах России.

Федеральные просветительские марафоны "Знание.Первые" зарекомендовали себя в качестве популярных площадок для прямого общения между первыми лицами и молодежью. Так, осенью 2023 г. марафон стал главным событием образовательной программы Международной выставки-форума "Россия" и Всемирного Фестиваля Молодежи, где Российского общество "Знание" выступило генеральным партнером, объединив на своих площадках представителей правительства, деятелей культуры и искусств, спортсменов, ученых, артистов.

Количество участников предыдущих марафонов превысило 100 тыс. человек. Перед слушателями более 1300 раз выступили лекторы Общества "Знание": лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, популяризаторы науки, государственные деятели и другие эксперты.

В общей сложности лекторами марафонов стали более 800 выдающихся граждан страны. С напутствием к участникам марафона обращался президент Российской Федерации Владимир Путин, с лекциями выступили председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Сергей Безруков, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск, турецкий актер Бурак Озчивит.