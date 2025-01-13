Общество "Знание" проведет федеральный просветительский марафон, приуроченный к юбилею Победы

С 28 по 30 апреля Российское общество "Знание" проведет марафон "Знание.Первые", главной темой которого станет 80-летие Великой победы. Площадки для прямого диалога с молодежью планируется открыть во всех федеральных округах Российской Федерации.
Центральной площадкой события традиционно станет Москва, к ней присоединятся регионы России, в том числе города-герои, а также новые регионы страны. Лекторы расскажут об истории Великой Отечественной войны, напомнят молодежи о том, как важно сохранять историческую память о подвиге народа для построения общего будущего. На протяжении трех дней марафона участники смогут лично пообщаться с первыми лицами страны из всех сфер, планируется и участие иностранных спикеров. В перерывах между лекциями участники смогут встретиться с блогерами, а также выиграть призы в конкурсах от организатора и партнеров.
На просветительском марафоне соберутся более чем 25 тыс. молодых людей. Их ждут 130 и более выступлений лекторов Российского общества "Знание". Помимо того, увидеть выступления лекторов можно будет в эфире "Знание.ТВ", а также в официальной группе просветительской организации сети "ВКонтакте".
"Наш следующий федеральный просветительский марафон будет посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы очень ответственно готовимся к этому событию, поскольку понимаем важность момента, значимость исторической даты для всей страны, для каждого жителя России. Чувствуем святую обязанность отдать дань уважения памяти наших предков - настоящих героев, благодаря которым та победа стала возможной. Поэтому мы сделаем все, чтобы весенний марафон стал самым ярким и запоминающимся", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
В преддверии марафона Российское общество "Знание" запланировало специальные тематические мероприятия к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В их числе - экскурсии со "Знанием" по памятным историческим местам, просветительская акция о главных событиях и героях Победы в регионах России.
Федеральные просветительские марафоны "Знание.Первые" зарекомендовали себя в качестве популярных площадок для прямого общения между первыми лицами и молодежью. Так, осенью 2023 г. марафон стал главным событием образовательной программы Международной выставки-форума "Россия" и Всемирного Фестиваля Молодежи, где Российского общество "Знание" выступило генеральным партнером, объединив на своих площадках представителей правительства, деятелей культуры и искусств, спортсменов, ученых, артистов.
Количество участников предыдущих марафонов превысило 100 тыс. человек. Перед слушателями более 1300 раз выступили лекторы Общества "Знание": лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, популяризаторы науки, государственные деятели и другие эксперты.
В общей сложности лекторами марафонов стали более 800 выдающихся граждан страны. С напутствием к участникам марафона обращался президент Российской Федерации Владимир Путин, с лекциями выступили председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф, актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Сергей Безруков, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск, турецкий актер Бурак Озчивит.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.