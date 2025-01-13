В Самаре произошла авария на сетях теплоснабжения

В понедельник, 13 января, в Железнодорожном районе Самары произошла авария на сетях теплоснабжения. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 11:55 обнаружилась утечка на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм на ул. Аэродромной, 16. Сейчас трубу ремонтируют. На это время 91 многоквартирный дом и девять социальных объектов будут отапливать по резервной схеме.

Предположительное время восстановления теплоснабжения по штатной схеме 21:00.