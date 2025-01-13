В Самаре произошла авария на сетях теплоснабжения

В понедельник, 13 января, в Железнодорожном районе Самары произошла авария на сетях теплоснабжения. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 11:55 обнаружилась утечка на трубопроводе теплоснабжения диаметром 700 мм на ул. Аэродромной, 16. Сейчас трубу ремонтируют. На это время 91 многоквартирный дом и девять социальных объектов будут отапливать по резервной схеме.
Предположительное время восстановления теплоснабжения по штатной схеме 21:00.
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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?