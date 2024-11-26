Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

В Самаре ведется ремонт самого крупного в городе главного Безымянского коллектора протяженностью 38 км и диаметром до 1 200 мм, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время изношенность коллектора оценивается специалистами ООО "Самарские коммунальные системы" в 90%. Его обновление улучшит работу системы водоотведения в Красноглинском и Кировском районах.

"Все работы на главном Безымянском коллекторе должны проходить при строгом соблюдении графика. Каждый этап ресурсоснабжающая компания согласует с городом, природоохранной прокуратурой и профильным региональным министерством. По предварительной информации, жители Красноглинского и Кировского районов не испытают неудобств, перекрытий не планируется", — подчеркнул и. о. главы города Самара Иван Носков.

По поручению Ивана Носкова в Самаре создан штаб, который будет координировать замену главного Безымянского коллектора. Отметим, что канализационную магистраль Самары обновляют поэтапно с 2022 года. За это время завершена укладка новых труб на участках по проспекту Юных Пионеров, улице Реактивной, под Южным шоссе, на двух участках улицы Ставропольской. Все работы проводятся за счет инвестиционной программы ООО "Самарские коммунальные системы".

"Ранее вдоль магистрали "Центральная" завершили основные работы по монтажу — взамен изношенных труб переложили уже 400 метров новой канализации. В районе улицы Олимпийской дополнительно, для исключения подтопления, проводятся земляные работы, чтобы отвести стоки во вновь построенный участок коллектора. Установили насосы большой производительности. После заменим старый участок коллектора — это порядка 600 метров трубы диаметром 1 200 миллиметров, с глубиной залегания до 7 метров. Работы будут вестись открытым способом — траншейным. На укладку трубы возле Зубчаниновского кладбища потребуется около месяца", — сообщил главный инженер ООО "СКС" Игорь Давыдов.

В работах, проводимых на улице Олимпийской, ООО "СКС" задействует 4 бригады специалистов разного профиля. В ходе аварийно-восстановительных работ промывают участки коллектора, перекладывают трубы, строят временные линии. Далее планируют организовать перекладки в направлении микрорайона Крутые Ключи. После окончания работ на всех участках проведут восстановительное благоустройство.