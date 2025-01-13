Александр Милеев: "Софинансирование для замены лифтов необходимо не только для домов с накоплением средств в фонде капремонта, но и на спецсчетах"

В Самарской области необходимо разработать и принять программу софинансирования замены лифтов в многоквартирных домах, где жильцы формируют фонд капитального ремонта на спецсчетах. Такое обращение на имя губернатора отправил депутат Самарской губернской думы Александр Милеев.

Как пояснил депутат, законодательство допускает, что средства фонда капремонта могут использоваться для ремонта и замены лифтового оборудования в МКД. С той же целью постановлением правительства Самарской области от 27 ноября 2013 года № 669 была утверждена государственная программа "Государственная поддержка собственников жилья".

Однако согласно этой программе субсидии из областного бюджета на замену лифтов не предоставляются владельцам помещений, формирующим фонд на капитальный ремонт на специальном счете. Поэтому многие собственники не могут самостоятельно собрать нужную сумму для замены устаревшего оборудования — со сроком эксплуатации более 25 лет.

При этом в других регионах подобные программы уже работают. Так, в Архангельской области, субсидирование в расчете на один обслуженный лифт может достигать 810 тысяч рублей.

Актуализировать важную для региона тему стало возможным после прямого эфира с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым 19 декабря 2024 года, когда на программе "Очная ставка" подняли тему о корректировки программы.

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"Этот вопрос требует особого внимания, так как техническое состояние лифтов непосредственно влияет на безопасность жителей. В разговоре с председателем ТОС 13 Кировского района, представляющего интересы жителей как раз таких домов, Вячеслав Федорищев поручил мне разобраться с ситуацией на законодательном уровне, — поделился Александр Милеев. — Мы многократно обсуждали эту проблему на заседаниях комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды. Обещания прежнего правительства о разработке программы господдержки не были выполнены.

9 января 2025 года обращение на имя губернатора уже было отправлено, надеюсь, что вопрос о разработке программы в ближайшее время будет решен.

Поддержка из регионального бюджета поможет обновить дорогостоящее лифтовое оборудование, улучшит условия жизни и повысит уровень безопасности в наших домах, а также снимет социальное напряжение по данной проблеме", — считает Александр Милеев.