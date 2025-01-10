16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре В Самаре перекроют ул. 22 Партсъезда из-за ремонта водовода Владимир Шулайкин: Волонтеры СВО общаются как одна большая семья Олег Ракшин: "Мы здесь ради тех, с кого начинается Родина" Студентка из Самарской области разработала 3D-оболочки на протезы нижних конечностей

Общество

Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители Самары пожаловались депутату Госдумы Владимиру Кошелеву на, предположительно, подпольный цех по переработке металла на территории частного дома. Странное производство жители заметили на ул. Иртышской — прям по соседству с домами других людей.

Фото: предоставлено очевидцем

Жители рассказали, что по ночам во дворе на производстве плавят металлы, отчего возникает едкий дым. Кроме того, владельцы домов говорят, что трудятся на производстве не самые культурные личности — по ночам здесь крики, громкий смех и, предположительно, "веселье" с алкоголем. Здесь же режут металл и складируют лом. Парламентарий обратился с запросами к местным чиновникам и в Роспотребнадзор.

Согласно письмам из Роспотребнадзора и администрации Железнодорожного района Самары, на ул. Иртышской индивидуальный предприниматель организовал деятельность по складированию лома металла, его резке и реализации. Решение об установлении санитарно-защитной зоны управление Роспотребнадзора этому бизнесмену не выдавало. В итоге предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона.

Глава администрации Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин также ответил в официальном письме, что для предотвращения нарушений закона, который регламентирует переработку лома черных металлов, направлена информация в департамент лицензирования и госконтроля Министерства промышленности и торговли Самарской области. А по фактам нарушения тишины и покоя гражданам рекомендовали обращаться в полицию.

Впрочем, жители говорят, что в полицию обращались, но на текущий момент странное производство продолжает их беспокоить.

Гид потребителя

Последние комментарии

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Константин Трубченко 23 ноября 2024 11:12 В Самаре презентовали новый проект 5-й очереди набережной

Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2