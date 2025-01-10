Депутату Госдумы пожаловались на странное производство в Самаре

Жители Самары пожаловались депутату Госдумы Владимиру Кошелеву на, предположительно, подпольный цех по переработке металла на территории частного дома. Странное производство жители заметили на ул. Иртышской — прям по соседству с домами других людей.

Жители рассказали, что по ночам во дворе на производстве плавят металлы, отчего возникает едкий дым. Кроме того, владельцы домов говорят, что трудятся на производстве не самые культурные личности — по ночам здесь крики, громкий смех и, предположительно, "веселье" с алкоголем. Здесь же режут металл и складируют лом. Парламентарий обратился с запросами к местным чиновникам и в Роспотребнадзор.

Согласно письмам из Роспотребнадзора и администрации Железнодорожного района Самары, на ул. Иртышской индивидуальный предприниматель организовал деятельность по складированию лома металла, его резке и реализации. Решение об установлении санитарно-защитной зоны управление Роспотребнадзора этому бизнесмену не выдавало. В итоге предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований закона.

Глава администрации Железнодорожного района Самары Вадим Тюнин также ответил в официальном письме, что для предотвращения нарушений закона, который регламентирует переработку лома черных металлов, направлена информация в департамент лицензирования и госконтроля Министерства промышленности и торговли Самарской области. А по фактам нарушения тишины и покоя гражданам рекомендовали обращаться в полицию.

Впрочем, жители говорят, что в полицию обращались, но на текущий момент странное производство продолжает их беспокоить.