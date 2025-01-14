В Самаре 30-й мотострелковой бригаде вручили икону Георгия Победоносца

Во вторник, 14 января, в Самаре в здании Военно-исторического музея Центрального военного округа состоялась торжественная церемония вручения иконы Георгия Победоносца 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Ее передали самарские и казанские верующие через администратора музея Андрея Болдырева.

Андрей Болдырев в течение многих лет собирал исторические реликвии, связанные с русской императорской армией, среди которых были полковые иконы. Святого великомученика Георгия Победоносца чтят как воплощение воинской доблести и преданности долгу. Его образ XIX века станет полковой иконой.

Прежде икона не была связана с конкретным полком, однако именно к этому святому обычно обращались верующие в трудные времена истории.

Временно исполняющий обязанности заместителя командира 30 отдельной гвардейской бригады по военно-политической работе гвардии майор Михаил Мигин, принимая икону, отметил, что бойцы всегда обращаются к Богу в трудные минуты вне зависимости от вероисповедания.

На церемонии присутствовал председатель Самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары", участник боевых действий в Афганистане, ведущий инспектор ЦВО генерал-лейтенант Анатолий Шаповалов. Он отметил, что передача в боевую часть именно этого образа в год, когда в нашей стране будет отмечаться 80-летие Великой Победы, особенно ценно и символично. Генерал-лейтенант убежден, что икона станет защитницей и поможет нашим бойцам одержать победу над врагом.

Проводил молебен отец Роман Соловьев — священник служит наводчиком в мотострелковой бригаде. Он неоднократно посещал боевые части и проводил богослужения для православных военнослужащих и знает, как важны церковные обряды для поддержания боевого духа.

"На этой иконе есть маленькая деталь, которую мало кто замечает — это девушка, которую спасал от змея Георгий Победоносец. Змей — это прообраз дьявола, сатаны, злых сил. Девушка для всех верующих олицетворяет что-то светлое и чистое, что есть у каждого из нас в душе. Но для меня эта девушка олицетворяет Россию, на которую ополчился практически весь мир, а Георгий Победоносец — это образ русского воина. Русского не по национальности: это собирательный образ, так как в нашей армии очень много людей различных национальностей и вероисповеданий", — отметил отец Роман.

В мероприятии приняли участие бойцы 30-й бригады, воспитанники движения "Юнармия", руководство Дома офицеров Самарского гарнизона, члены Совета ветеранов Самарской области.

После торжественной молитвы гости церемонии смогли приложиться к образу Георгия Победоносца, получили благословение отца Романа и шеврон с образом Казанской Богоматери, которая тоже не раз спасала русскую землю от врагов.