Опубликован спецвыпуск "Итоги года-2024" от "Волга Ньюс"

Редакция портала "Волга Ньюс" подготовила традиционный специальный выпуск "Итоги года. Самарская область".

Основными темами выпуска стали приход в регион новой управленческой команды, адаптация экономики к условиям санкций, деятельность волонтеров по поддержке армии и участие в СВО добровольцев. Так, на страницах издания опубликованы фото из зоны спецоперации самарского фотографа и журналиста Олега Ракшина.

В номере — большое количество разноплановых интервью. Своими мыслями и планами с "Итогами года" поделились исполнительный директор ГК "ЭФКО" Сергей Иванов, заведующая центром институционально-эволюционной экономики Института экономики РАН Светлана Кирдина-Чэндлер, председатель правительства Самарской области, первый вице-губернатор Михаил Смирнов, вице-губернатор Антон Емельяненко, министр образования региона Виктор Акопьян, министр туризма Артур Абдрашитов, глава корпорации развития Самарской области Иван Манаев.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подвел работы в 2024 году областного парламента.

Депутаты Госдумы от 63 региона Владимир Кошелев, Владимир Гутенев, Михаил Матвеев рассказали о своих самых значимых законодательных инициативах. Сенатор от Самарской области Марина Сидухина проинформировала о том, как в 2024 году формировалась семейная политика России.

Ректор ПГУТИ Вадим Ружников представил новые направления в обучении и деятельности вуза.

Отдельное внимание мы уделили теме развития сельского хозяйства в регионе. В 2024 году самарские аграрии столкнулись не только со сложными природными условиями, но с нехваткой кадров. Тем не менее, агропромышленный комплекс 63 региона выстоял в том числе благодаря государственной поддержке отрасли.

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