Опубликован спецвыпуск "Итоги года-2024" от "Волга Ньюс"

Редакция портала "Волга Ньюс" подготовила традиционный специальный выпуск "Итоги года. Самарская область".
Основными темами выпуска стали приход в регион новой управленческой команды, адаптация экономики к условиям санкций, деятельность волонтеров по поддержке армии и участие в СВО добровольцев. Так, на страницах издания опубликованы фото из зоны спецоперации самарского фотографа и журналиста Олега Ракшина.
В номере — большое количество разноплановых интервью. Своими мыслями и планами с "Итогами года" поделились исполнительный директор ГК "ЭФКО" Сергей Иванов, заведующая центром институционально-эволюционной экономики Института экономики РАН Светлана Кирдина-Чэндлер, председатель правительства Самарской области, первый вице-губернатор Михаил Смирнов, вице-губернатор Антон Емельяненко, министр образования региона Виктор Акопьян, министр туризма Артур Абдрашитов, глава корпорации развития Самарской области Иван Манаев.
Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников подвел работы в 2024 году областного парламента.
Депутаты Госдумы от 63 региона Владимир Кошелев, Владимир Гутенев, Михаил Матвеев рассказали о своих самых значимых законодательных инициативах. Сенатор от Самарской области Марина Сидухина проинформировала о том, как в 2024 году формировалась семейная политика России.
Ректор ПГУТИ Вадим Ружников представил новые направления в обучении и деятельности вуза.
Отдельное внимание мы уделили теме развития сельского хозяйства в регионе. В 2024 году самарские аграрии столкнулись не только со сложными природными условиями, но с нехваткой кадров. Тем не менее, агропромышленный комплекс 63 региона выстоял в том числе благодаря государственной поддержке отрасли.
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Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.