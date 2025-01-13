"Добрые волшебники остаются": мэр Самары сказал шишигам "да"

Глава Самары Иван Носков дал официальный комментарий по теме, которая вот уже несколько месяцев волнует самарскую общественность. Речь идет о судьбе шишиг-летунов. Мэр заявил, что поставил точку в вопросе, связанном с местом "прописки" фигурок.
Накануне Иван Носков сообщил в своем телеграм-канале, что автор арт-проекта Дмитрий Храмов презентовал ему книгу со сказками про маленьких летунов.
"Разумеется, я сразу вспомнил о тех, кто писал в первые мои дни работы в городе в личные сообщения и комментарии и требовал убрать фигурки. Сразу отвечу всем, и давайте поставим точку в этом вопросе", — сообщил Иван Носков.
Он напомнил, что подобные проекты реализованы во многих российских городах, и Самара не стала ни первой, ни последней в длинном списке.
"В Уфе, например, есть клещ Валера, в Йошкар-Оле — Йошкин кот, грибы с глазами, естественно, в Рязани. А в Вятке вообще кикиморы. И отношение к этим городским скульптурам у жителей вполне положительное, с ними любят фотографироваться туристы, они становятся частью культурной жизни города. Допускаю, что у нас при большом количестве накопленных бытовых и хозяйственных проблем любые "украшательства" могут восприниматься в негативном ключе. Видимо, так и получилось с этими маленькими фигурками. Но маленькие летуны, как следует из многочисленных сказок, помогают хорошим людям и вредят плохим, никакого негативного чувства они не вызывают. Советую, кстати, книжку про летунов прочитать, довольно интересное чтиво", — прокомментировал глава города.
Он также отметил, что "ломать — не строить" и убрать шишиг-летунов можно достаточно быстро, однако мэр не видит в этом необходимости.
"Безусловно, при реализации подобных проектов нужно внимательнее относиться к пожеланиям жителей города, и впредь они будут обсуждаться с Общественной палатой Самары и жителями. Но в вопросе летунов я хочу поставить точку — добрые волшебники остаются", — заключил Иван Носков.
Напомним, в начале декабря члены комиссии общественной палаты Самарской области обсуждали нынешнее и потенциально возможные "места проживания" шишиг-летунов. На этот счет также высказались эксперты, авторы проекта, члены регионального Союза архитекторов и жители города. Мнения разделились, сообщалось, что варианты размещения фигурок предложат обсудить самарцам.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.