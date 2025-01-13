"Добрые волшебники остаются": мэр Самары сказал шишигам "да"

Глава Самары Иван Носков дал официальный комментарий по теме, которая вот уже несколько месяцев волнует самарскую общественность. Речь идет о судьбе шишиг-летунов. Мэр заявил, что поставил точку в вопросе, связанном с местом "прописки" фигурок.

Накануне Иван Носков сообщил в своем телеграм-канале, что автор арт-проекта Дмитрий Храмов презентовал ему книгу со сказками про маленьких летунов.

"Разумеется, я сразу вспомнил о тех, кто писал в первые мои дни работы в городе в личные сообщения и комментарии и требовал убрать фигурки. Сразу отвечу всем, и давайте поставим точку в этом вопросе", — сообщил Иван Носков.

Он напомнил, что подобные проекты реализованы во многих российских городах, и Самара не стала ни первой, ни последней в длинном списке.

"В Уфе, например, есть клещ Валера, в Йошкар-Оле — Йошкин кот, грибы с глазами, естественно, в Рязани. А в Вятке вообще кикиморы. И отношение к этим городским скульптурам у жителей вполне положительное, с ними любят фотографироваться туристы, они становятся частью культурной жизни города. Допускаю, что у нас при большом количестве накопленных бытовых и хозяйственных проблем любые "украшательства" могут восприниматься в негативном ключе. Видимо, так и получилось с этими маленькими фигурками. Но маленькие летуны, как следует из многочисленных сказок, помогают хорошим людям и вредят плохим, никакого негативного чувства они не вызывают. Советую, кстати, книжку про летунов прочитать, довольно интересное чтиво", — прокомментировал глава города.

Он также отметил, что "ломать — не строить" и убрать шишиг-летунов можно достаточно быстро, однако мэр не видит в этом необходимости.

"Безусловно, при реализации подобных проектов нужно внимательнее относиться к пожеланиям жителей города, и впредь они будут обсуждаться с Общественной палатой Самары и жителями. Но в вопросе летунов я хочу поставить точку — добрые волшебники остаются", — заключил Иван Носков.

Напомним, в начале декабря члены комиссии общественной палаты Самарской области обсуждали нынешнее и потенциально возможные "места проживания" шишиг-летунов. На этот счет также высказались эксперты, авторы проекта, члены регионального Союза архитекторов и жители города. Мнения разделились, сообщалось, что варианты размещения фигурок предложат обсудить самарцам.