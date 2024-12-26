Самарский Союз архитекторов вступился за шишиг

Самарская региональная организация Союза архитекторов России заявила, что считает недопустимым "агрессивное вмешательство" в творческий процесс формирования городской среды людей и организаций, "не обладающих необходимыми для этого компетенциями". Речь, в частности, идет о нашумевших шишигах-летунах, фигурки которых установлены в историческом центре города.

"Десятки, если не сотни композиций, размещенных на фасадах зданий Самары, в сотни квадратных метров каждая, порой с очень неоднозначными сюжетами, не вызвали никакого интереса ни у докторов филологии, ни у кандидатов мифологии, ни у "Союза православных женщин". Но несколько бронзовых фигурок, каждая размером с котенка, подверглись массированной публичной атаке", — заявили представители регионального Союза архитекторов.

По их мнению, можно долго обсуждать "туристический код", по-разному оценивать творчество сказочников, художников и архитекторов, но абсолютно недопустимы политизированные оценки творческой деятельности и навешивание ярлыков на авторов, замаскированные под "…сохранение духовно-нравственных ценностей…".

"Самарская организация САР и архитектурная общественность поддерживают проект "Туристический код исторического центра Самары", разработанный архитекторами Дмитрием и Марией Храмовыми, иллюстратором Еленой Загородневой, сказочником Денисом Либстером. Туристический квест с акцентом на поиск миниатюрных скульптур, размещенных на значимых архитектурных объектах города, соединяет современное искусство, историческую архитектуру и инновационные подходы в сфере туризма, способствует развитию эстетического вкуса и креативности подходов в раскрытии туристического потенциала исторического города", — подчеркнули городские архитекторы.

Напомним, в начале декабря члены комиссии общественной палаты Самарской области обсуждали нынешнее и потенциально возможные "места проживания" шишиг-летунов. На этот счет также высказались эксперты, авторы проекта и жители города. Мнения разделились, однако вопрос о смене прописки фигурок пока остается открытым, а варианты их размещения предложат обсудить самарцам.

К слову, накануне мэрия Самары опубликовала фото "шлетунов" в зимних нарядах: как оказалось, шапочки и шарфики фигуркам смастерили неравнодушные горожане.

"Согреты теплотой самарской души и заботой рукодельниц! Какая милота на фото Дениса Храмова", - написали представители городской администрации в телеграм-канале и сопроводили пост красочными снимками.