Первый заместитель прокурора области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

В понедельник, 14 января, первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов уволен из органов прокуратуры. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"С сегодняшнего дня 1-й зам.прокурора Самарской обл А.Хусаинов уволен из органов прокуратуры. Рапорт был написан им после выезда бригады проверяющих ГП, направленной Генпрокурором по моему обращению. Признателен Ю.Чайке и его заместителю Ю.Пономареву за объективную позицию", — написал парламентарий.

Напомним, Алмаз Хусаинов был назначен в прокуратуру Самарской в 2012 году. До этого он занимал пост первого заместителя прокурора Мурманской области.