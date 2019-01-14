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Первый заместитель прокурора области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 января, первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов уволен из органов прокуратуры. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: Андрей Савельев

"С сегодняшнего дня 1-й зам.прокурора Самарской обл А.Хусаинов уволен из органов прокуратуры. Рапорт был написан им после выезда бригады проверяющих ГП, направленной Генпрокурором по моему обращению. Признателен Ю.Чайке и его заместителю Ю.Пономареву за объективную позицию", — написал парламентарий.

Напомним, Алмаз Хусаинов был назначен в прокуратуру Самарской в 2012 году. До этого он занимал пост первого заместителя прокурора Мурманской области.

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