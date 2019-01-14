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Правительство области выделит около 23 млн руб. на помощь малоимущим при переходе на цифровое вещание

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самарской области выделят около 23 млн руб., чтобы помочь жителям, относящимся к социально незащищенной категории граждан, перейти на цифровое телевещание (ЦТВ), сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на правительство региона.

"По результатам подомового обхода выявлено, что в 2,5 тыс. домохозяйств необходимо установить оборудование спутникового телевидения, из них 511 домохозяйств относятся к социально незащищенной группе населения Самарской области, затраты на оказание адресной помощи составят 3,6 млн руб. из расчета, что стоимость одного комплекта оборудования спутникового телевидения с учетом монтажа и настройки составит 7 тыс. руб.", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в зоне, где присутствует сигнал ЦТВ, необходимо обеспечить приемным оборудованием ЦТВ 16 тыс. 73 домохозяйств из числа незащищенных категорий граждан.

"Затраты на обеспечение данных домохозяйств телевизионными приставками и антеннами составят 19,2 млн руб.", — добавил представитель областного правительства.

Таким образом, общий объем затрат региона на помощь малоимущим гражданам при переходе на ЦТВ составят 22,8 млн рублей.

Собеседник агентства также сообщил, что в настоящее время в Самарской области проходит информационно-разъяснительная компания, в том числе в СМИ и местах массового пребывания людей.

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