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Виктор Кудряшов и Александр Карпушкин вошли в кадровый резерв президента РФ

МОСКВА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 января, Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под его патронажем, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области со ссылкой на сайт президента России.

В состав резерва вошли два члена правительства Самарской области — первый зампред ПСО Виктор Кудряшов и зампред ПСО Александр Карпушкин.

Всего в кадровом резерве 142 человека — представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций.

В период после утверждения предыдущего состава резерва в декабре 2017 года шесть человек назначены на различные должности президентом Российской Федерации. Всего получили новые назначения 39 представителей резерва.

Формирование резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации, проводится с 2008 года. Право рекомендовать кандидатов в президентский резерв предоставляется должностным лицам администрации президента, членам правительства, руководителям иных федеральных государственных органов и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации.

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