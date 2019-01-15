Самарской области необходимо более 20 млрд руб. на реализацию нацпроекта "Здравоохранение"

Для реализации в Самарской области в 2019–2024 гг. национального проекта "Здравоохранение" необходимо 20,4 млрд руб., сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"За счет средств федерального бюджета будет привлечено 6,3 млрд руб., еще 5,8 млрд руб. будет привлечено за счет внебюджетных фондов (ОМС, ФСС). На финансирование нацпроекта "Здравоохранение" из средств областного бюджета в 2019–2021 гг. предусмотрено 2,2 млрд рублей. В 2022–2024 гг. объем финансирования из регионального бюджета будет ежегодно уточняться", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общий объем финансирования нацпроекта в 2019 г. составит 3,4 млрд рублей. "Из них 1,5 млрд руб. будут выделены из федерального бюджета, 0,9 млрд — из областного бюджета и 1 млрд — за счет средств внебюджетных фондов (ОМС, ФСС)", — уточнил сотрудник пресс-службы.

При этом он подчеркнул, что среди основных целей при реализации нацпроекта, прежде всего, "снижение смертности среди трудоспособного населения, смертности от болезней сердца, онкозаболеваний, а также младенческой смертности".

Среди региональных задач, в том числе — ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение доступности для населения медучреждений и ряд других.

В рамках реализации нацпроекта также планируется, что до 2024 г. все поселения от 100 жителей будут обеспечены амбулаториями или фельдшерско-акушерскими пунктами. В 2019 г. будут возведены девять фельдшерско-акушерских пунктов. Те поселения, где меньше 100 жителей, будут обслуживать выездные медицинские комплексы.