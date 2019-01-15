16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарской области необходимо более 20 млрд руб. на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" Правительство области выделит около 23 млн руб. на помощь малоимущим при переходе на цифровое вещание Иван Пивкин: По маршруту Самара - Курумоч -Тольятти планируется пустить скоростную электричку ТОР "Тольятти" стала лидером в стране по количеству резидентов Бюджет региона на 2019 год вырос на 21,6 млрд рублей

Облправительство Власть и политика

Самарской области необходимо более 20 млрд руб. на реализацию нацпроекта "Здравоохранение"

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 79
Версия для печати

Для реализации в Самарской области в 2019–2024 гг. национального проекта "Здравоохранение" необходимо 20,4 млрд руб., сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"За счет средств федерального бюджета будет привлечено 6,3 млрд руб., еще 5,8 млрд руб. будет привлечено за счет внебюджетных фондов (ОМС, ФСС). На финансирование нацпроекта "Здравоохранение" из средств областного бюджета в 2019–2021 гг. предусмотрено 2,2 млрд рублей. В 2022–2024 гг. объем финансирования из регионального бюджета будет ежегодно уточняться", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общий объем финансирования нацпроекта в 2019 г. составит 3,4 млрд рублей. "Из них 1,5 млрд руб. будут выделены из федерального бюджета, 0,9 млрд — из областного бюджета и 1 млрд — за счет средств внебюджетных фондов (ОМС, ФСС)", — уточнил сотрудник пресс-службы.

При этом он подчеркнул, что среди основных целей при реализации нацпроекта, прежде всего, "снижение смертности среди трудоспособного населения, смертности от болезней сердца, онкозаболеваний, а также младенческой смертности".

Среди региональных задач, в том числе — ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение доступности для населения медучреждений и ряд других.

В рамках реализации нацпроекта также планируется, что до 2024 г. все поселения от 100 жителей будут обеспечены амбулаториями или фельдшерско-акушерскими пунктами. В 2019 г. будут возведены девять фельдшерско-акушерских пунктов. Те поселения, где меньше 100 жителей, будут обслуживать выездные медицинские комплексы.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3