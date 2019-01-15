Из Самары в Омск теперь можно долететь без пересадок

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" открыла перевозку пассажиров по маршруту Самара — Омск — Самара, сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

Полеты выполняются на воздушных судах Bombardier CRJ-200. Вылет из Самары будет осуществляться по четвергам в 17:30 местного времени, вылет из Омска — каждый вторник, в 05:20. Ранее прямые рейсы из аэропорта Самары в Омск не выполнялись.

"Прямое авиасообщение между такими городами-миллионниками, как Омск и Самара даст дополнительный импульс для развития экономических связей двух регионов. Мы надеемся, что этот маршрут будет активно развиваться", — подчеркнул исполнительный директор международного аэропорта Курумоч Михаил Берман.