16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию отметили за высокий уровень социальной политики Самарские предприятия Роснефти стали ключевыми экспонентами XII выставки "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" КуйбышевАзот утвердил программу биржевых облигаций на 30 лет В Самаре открылась ежегодная выставка-форум "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" Елена Литвинова стала лучшей в конкурсе профмастерства

Нефтехимия ТЭК

"СИБУР Тольятти": обновление и новые рынки

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати

В 2018 году СИБУР завершил на своей тольяттинской площадке масштабный проект по техперевооружению производства изопрена. Освоен выпуск новых марок каучуков, реализовано несколько важных экологических проектов. В завершение года "СИБУР Тольятти" стал победителем Всероссийского конкурса "5 звезд. Лидеры химической отрасли".

Фото: предоставлено ООО "СИБУР Тольятти"

Полная автоматизация

Одним из главных достижений 2018 года для "СИБУР Тольятти" стало завершение крупнобюджетного проекта по техническому перевооружению производства изопрена. В этот проект инвестировано 2,3 млрд рублей. За 5 лет кропотливой, целенаправленной работы на трех установках обновили более 130 единиц колонного, теплообменного, насосного и емкостного оборудования.

Техперевооружение кардинально изменило процесс управления производством изопрена. Теперь оно полностью автоматизировано. Было смонтировано 1370 различных средств измерения, контроля и автоматики. Сигналы от них принимает автоматизированная система управления техпроцессом. Ввод в эксплуатацию объединенной операторной, откуда теперь управляется производство изопрена, в "СИБУР Тольятти" считают ключевым событием года.

Производство изопрена стало безопаснее. Противоаварийная система защиты принимает решения и выполняет все необходимые переключения при выходе технологических параметров за установленные пределы самостоятельно и значительно быстрее, чем это мог бы сделать оператор.

Шаг за шагом автоматизируется и производство изопренового каучука. В 2018 году здесь модернизировано помещение объединенной операторной двух установок. Окончательное объединение и перенос сигналов в единую операторную здесь запланированы на 2019 год.

Эффективность и цифровизация

"На нашем предприятии используются наилучшие доступные технологии в области производства полимеров, утвержденные Росстандартом РФ, - отмечает генеральный директор "СИБУР Тольятти" Юрий Морозов. - Однако мы всегда стремимся улучшить свои процессы".

Проектов, повышающих эффективность, много. Завершен первый этап теплоизоляции паропроводов современными изоляционными материалам общей протяженностью 12 км. Проект позволил сэкономить в 2018 году 44 тыс. Гкал тепла. Смонтированный новый высоковольтный частотный регулятор, через который теперь питаются насосы, подающие речную воду на "СИБУР Тольятти" и предприятия северного промузла, в год экономит до 3 млн кВт-часов электроэнергии. Снижение потребления энергоресурсов, отмечают эксперты, способствует уменьшению выбросов со стороны предприятий теплоэнергетики, где эти энергоресурсы производятся.

Внедряются на предприятии и элементы цифровизации. На трех производствах уже работает интеллектуальное видеонаблюдение. Эта технология позволяет предупреждать нештатные ситуации, анализировать окружающую обстановку, а также предотвращать потери продукции. Кроме того, ИТ-специалисты компании работают над расширением информативности видеонаблюдения. На видеоизображение накладываются дополнительные технологические данные, которые помогают следить за процессом.

Выйти на новые рынки

"СИБУР Тольятти" активно работает над расширением марочного ассортимента, - комментирует Юрий Морозов. - Так, в 2018 году мы выпустили две экологически чистые марки бутадиен-стирольного каучука, которые полностью соответствуют экотребованиям Европейского союза".

На производстве бутилкаучука разработали технологию получения новой марки БК-351, которая позволит расширить рынок сбыта, повысить конкурентоспособность продукции.

Специалисты "СИБУР Тольятти" участвуют в международном проекте - пуске совместного предприятия СИБУРа и индийской компании Reliance по производству бутилкаучука в Индии. Основная ответственность за пусконаладочные работы лежит на инженерах "СИБУР Тольятти" как носителях технологии. Напомним, на тольяттинском предприятии используется наиболее экологичная технология производства бутилкаучука по сравнению с другими, используемыми в России и мире.

Воздух стал чище

В 2018 году "СИБУР Тольятти" выполнил несколько проектов по модернизации производств, которые решали, в первую очередь, экологические задачи.

На производстве изобутан-изобутиленовой фракции в реакторном блоке установки дегидрирования изобутана смонтировали высокоэффективные циклоны (пылеуловители). Это позволило повысить степень очистки отходящего воздуха от катализаторной пыли, а также снизить образование отходов на 20%. Аналогичная работа была проведена на другом блоке установки в 2013 году.

В декабре введена в эксплуатацию новая установка рекуперации паров высокооктанового компонента к бензинам МТБЭ. Она позволит снизить потери сырья при сливе-наливе в 5,5 раза, сократить выбросы в атмосферу. Кроме того, предприятие планомерно работает над исключением источников выбросов. То, что раньше сжигали на факеле, заводят обратно в технологический процесс. В частности, техническую пропан-бутановую смесь начали выделять из абгаза, который ранее сжигался с получением тепла. На производстве бутадиена и высокооктанового компонента к бензинам ДВМ перевели сбросы с пружинных предохранительных клапанов аппаратов в закрытую систему.

Большое внимание уделяется обновлению насосного оборудования. В сердце завода - товарно-сырьевом цехе - парк насосов полностью заменен на агрегаты с двойными уплотнениями или их герметичные аналоги, которые оснащены системой противоаварийной защиты и подключены к современной системе управления технологическим процессом. Такая же работа ведется на производствах предприятия. Конструкция насосов исключает вероятность попадания технологических сред в атмосферу, что способствует сокращению влияния предприятия на окружающую среду.
Серьезное внимание в "СИБУР Тольятти" уделяется модернизации факельного хозяйства. Реализуется проект по монтажу новых факельных оголовков, которые обеспечивают бездымное горение.

По комплексу показателей, характеризующих производственную деятельность, экологическую и социальную ответственность, в 2018 году "СИБУР Тольятти" стал победителем Всероссийского отраслевого конкурса "5 звезд. Лидеры химической отрасли" по двум номинациям в категории "крупные предприятия".

Гид потребителя

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3