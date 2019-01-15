"СИБУР Тольятти": обновление и новые рынки

В 2018 году СИБУР завершил на своей тольяттинской площадке масштабный проект по техперевооружению производства изопрена. Освоен выпуск новых марок каучуков, реализовано несколько важных экологических проектов. В завершение года "СИБУР Тольятти" стал победителем Всероссийского конкурса "5 звезд. Лидеры химической отрасли".

Полная автоматизация

Одним из главных достижений 2018 года для "СИБУР Тольятти" стало завершение крупнобюджетного проекта по техническому перевооружению производства изопрена. В этот проект инвестировано 2,3 млрд рублей. За 5 лет кропотливой, целенаправленной работы на трех установках обновили более 130 единиц колонного, теплообменного, насосного и емкостного оборудования.

Техперевооружение кардинально изменило процесс управления производством изопрена. Теперь оно полностью автоматизировано. Было смонтировано 1370 различных средств измерения, контроля и автоматики. Сигналы от них принимает автоматизированная система управления техпроцессом. Ввод в эксплуатацию объединенной операторной, откуда теперь управляется производство изопрена, в "СИБУР Тольятти" считают ключевым событием года.

Производство изопрена стало безопаснее. Противоаварийная система защиты принимает решения и выполняет все необходимые переключения при выходе технологических параметров за установленные пределы самостоятельно и значительно быстрее, чем это мог бы сделать оператор.

Шаг за шагом автоматизируется и производство изопренового каучука. В 2018 году здесь модернизировано помещение объединенной операторной двух установок. Окончательное объединение и перенос сигналов в единую операторную здесь запланированы на 2019 год.

Эффективность и цифровизация

"На нашем предприятии используются наилучшие доступные технологии в области производства полимеров, утвержденные Росстандартом РФ, - отмечает генеральный директор "СИБУР Тольятти" Юрий Морозов. - Однако мы всегда стремимся улучшить свои процессы".

Проектов, повышающих эффективность, много. Завершен первый этап теплоизоляции паропроводов современными изоляционными материалам общей протяженностью 12 км. Проект позволил сэкономить в 2018 году 44 тыс. Гкал тепла. Смонтированный новый высоковольтный частотный регулятор, через который теперь питаются насосы, подающие речную воду на "СИБУР Тольятти" и предприятия северного промузла, в год экономит до 3 млн кВт-часов электроэнергии. Снижение потребления энергоресурсов, отмечают эксперты, способствует уменьшению выбросов со стороны предприятий теплоэнергетики, где эти энергоресурсы производятся.

Внедряются на предприятии и элементы цифровизации. На трех производствах уже работает интеллектуальное видеонаблюдение. Эта технология позволяет предупреждать нештатные ситуации, анализировать окружающую обстановку, а также предотвращать потери продукции. Кроме того, ИТ-специалисты компании работают над расширением информативности видеонаблюдения. На видеоизображение накладываются дополнительные технологические данные, которые помогают следить за процессом.

Выйти на новые рынки

"СИБУР Тольятти" активно работает над расширением марочного ассортимента, - комментирует Юрий Морозов. - Так, в 2018 году мы выпустили две экологически чистые марки бутадиен-стирольного каучука, которые полностью соответствуют экотребованиям Европейского союза".

На производстве бутилкаучука разработали технологию получения новой марки БК-351, которая позволит расширить рынок сбыта, повысить конкурентоспособность продукции.

Специалисты "СИБУР Тольятти" участвуют в международном проекте - пуске совместного предприятия СИБУРа и индийской компании Reliance по производству бутилкаучука в Индии. Основная ответственность за пусконаладочные работы лежит на инженерах "СИБУР Тольятти" как носителях технологии. Напомним, на тольяттинском предприятии используется наиболее экологичная технология производства бутилкаучука по сравнению с другими, используемыми в России и мире.

Воздух стал чище

В 2018 году "СИБУР Тольятти" выполнил несколько проектов по модернизации производств, которые решали, в первую очередь, экологические задачи.

На производстве изобутан-изобутиленовой фракции в реакторном блоке установки дегидрирования изобутана смонтировали высокоэффективные циклоны (пылеуловители). Это позволило повысить степень очистки отходящего воздуха от катализаторной пыли, а также снизить образование отходов на 20%. Аналогичная работа была проведена на другом блоке установки в 2013 году.

В декабре введена в эксплуатацию новая установка рекуперации паров высокооктанового компонента к бензинам МТБЭ. Она позволит снизить потери сырья при сливе-наливе в 5,5 раза, сократить выбросы в атмосферу. Кроме того, предприятие планомерно работает над исключением источников выбросов. То, что раньше сжигали на факеле, заводят обратно в технологический процесс. В частности, техническую пропан-бутановую смесь начали выделять из абгаза, который ранее сжигался с получением тепла. На производстве бутадиена и высокооктанового компонента к бензинам ДВМ перевели сбросы с пружинных предохранительных клапанов аппаратов в закрытую систему.

Большое внимание уделяется обновлению насосного оборудования. В сердце завода - товарно-сырьевом цехе - парк насосов полностью заменен на агрегаты с двойными уплотнениями или их герметичные аналоги, которые оснащены системой противоаварийной защиты и подключены к современной системе управления технологическим процессом. Такая же работа ведется на производствах предприятия. Конструкция насосов исключает вероятность попадания технологических сред в атмосферу, что способствует сокращению влияния предприятия на окружающую среду.

Серьезное внимание в "СИБУР Тольятти" уделяется модернизации факельного хозяйства. Реализуется проект по монтажу новых факельных оголовков, которые обеспечивают бездымное горение.

По комплексу показателей, характеризующих производственную деятельность, экологическую и социальную ответственность, в 2018 году "СИБУР Тольятти" стал победителем Всероссийского отраслевого конкурса "5 звезд. Лидеры химической отрасли" по двум номинациям в категории "крупные предприятия".