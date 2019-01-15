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Муниципалитеты Власть и политика

Руководитель департамента опеки Самары уволилась после 26 лет работы

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС
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Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары Светлана Найденова покидает свой пост. Эту информацию Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе горадминистрации. Так, 15 января — последний рабочий день Светланы Найденовой в департаменте.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, глава департамент опеки и попечительства уходит по собственному желанию. Кто займет ее место, пока не известно.
В Twitter Светлана Найденова сообщила, что закрывает закрывает свой аккаунт.
Светлана Найденова родилась в Житомирской области в 1953 г., в 1977 г. окончила Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королева по специальности «Самолетостроение». Департамент опеки и попечительства Светлана Найденова возглавляет более 25 лет — с 1992 года.

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