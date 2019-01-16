В Самаре счищаемый с крыши дома снег упал на ребенка

Во вторник, 15 января, в Самаре в результате расчистки крыши дома по ул. Садовой, 206 пострадал ребенок, сообщают в соцсетях очевидцы.

"При мне 40 мин назад чуть ребенка не убили чистильщики крыш. Садовая, 206! Вызвали скорую. Огорожено не было. Спросите у мамы ребенка. Повезли на МРТ в Середавина мальчонку!", — написал один из свидетелей происшедшего.

По данному случаю областной минздрав дал комментарий со ссылкой на СОКБ им. В. Д. Середавина. По информации ведомства, ребенок был осмотрен в приемном покое медучреждения. Его состояние удовлетворительное. Черепно-мозговой травмы нет.

Будет ли назначена по данному факту проверка пока неизвестно.