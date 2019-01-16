В Самарской области проработают вопросы безопасности школьных учителей

Власти Самарской области проработают меры по обеспечению безопасности школьных учителей. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума губернатор региона Дмитрий Азаров, комментируя недавний инцидент в одной из школ города Сызрани, когда учитель, разнимая подравшихся школьников, получила травму.

"Я отдельно поручил проработать министерству образования Самарской области вопросы безопасности, неприкосновенности личности учителя. Уверен, что мы в ближайшее время такие меры отработаем. В течение недели мне министр пообещал дать предложения", — сказал Азаров.

По словам главы региона, работа по укреплению статуса и авторитета педагога должна быть системной и долгосрочной, как и работа с трудными подростками. Также в каждой школе обязательно должен быть психолог. "Не в каждой школе есть психолог, и я считаю, что это неправильно, это надо вносить в федеральные стандарты. Нужно найти эти небольшие деньги, но психологи должны быть", — считает он.

Губернатор также отметил, что в Самарской области в связи с нехваткой школьных психологов в прошлом году была создана экстренная психологическая служба, в которую может обратиться любой педагог и получить консультацию или вызвать специалистов в школу, чтобы упредить ту или иную ситуацию.

Азаров подчеркнул, что подросток, по вине которого учитель в Сызрани получила травму, должен понести наказание. "Я прочитал, что она (учитель) якобы не имеет претензий ни к кому и не будет подавать заявления на этого драчуна. Но я думаю, что нам нужно ситуацию эту более внимательно посмотреть - такие вещи оставлять так просто нельзя, и даже если не будет подано заявление, считаю, что наказание должно быть — естественно, в рамках закона, с учетом возраста этого молодого человека", — сказал он, добавив, что ударивший учителя ученик занимается в секции бокса и ранее к нему уже были претензии по части поведения.