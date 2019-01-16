БК "Самара" проиграл "Университету-Югра" — 69:72

Первый домашний матч "Самары" в 2019 г. завершился поражением от "Университета-Югра" — 69:72.

Сургутяне приехали в Самару без своего многолетнего лидера Николы Лепоевича. Но это нисколько не помешало гостям уверенно начать игру — роль снайпера взял на себя хорошо нам знакомый Максим Кирьянов. У самарцев результативно начал поединок Владимир Пичкуров. Но ни его 7 очков, ни попаданий Антона Глазунова, Александра Савенкова и Алексея Нестерова не хватало, чтобы прочно завладеть инициативой — 16:18 после стартовой десятиминутки.

Во второй четверти разошелся новичок самарской команды Илья Громовс. Латвийский центровой только еще осваивается в "Самаре", но сходу принялся демонстрировать свои умения по обе стороны площадки. Его 6 очков в начале периода помогли хозяевам вырваться вперед (22:20 спустя три минуты). Рывок 11:0, завершенный в быстром проходе Владимиром Пичкуровым, подарил самарцам небольшой задел (29:20), который удалось сохранить до большого перерыва — 37:30 по итогам первой половины.

Однако не сыграв и двух минут в третьем периоде, хозяева вынудили Игоря Грачева запрсить тайм-аут: от преимущества осталось лишь 1 очко (39:38). Чуть оторваться удалось не сразу. Только к концу четверти, включив максимум в защите, самарцы пару раз убежали в отрывы, и Дмитрий Головин и Илья Громовс порадовали болельщиков данками и двузначным преимуществом — 60:49.

Развить этот успех не удалось: начало заключительного периода вновь осталось за гостями, которые, пользуясь ступором нашей команды в нападении (3 очка за шесть с половиной минут), вырвались вперед — 63:65. Владимир Пичкуров положил треху — Максим Кирьянов сразу ответил тем же. За 16 секунд до конца основного времени самарцы по-прежнему уступали — 68:70. Еще были фолы с обеих сторон и бросок Антона Глазунова под сирену — но спасти игру не получилось.

69:72 — поражение "Самары".