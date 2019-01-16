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Муниципалитеты Власть и политика

В связи с утратой доверия уволен сотрудник администрации Советского района

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Консультант отдела архитектуры администрации Советского района Самары был уволен после того, как районная прокуратура обнаружила у него дополнительный заработок.

Проверкой установлено, что муниципальный служащий распоряжением главы администрации был принят на службу в феврале 2017 года, однако продолжал трудиться в ТСЖ "Советский № 9", "Советский-11", "Советский-136", "Советский-137", ЖСК №138, некоммерческой организации "Жилищный Кооператив №97". Согласие на работу в этих товариществах консультант не получал. Зато получал зарплату в этих организациях: в 2017 году - 220 тыс. руб., в 2016-м - 260 тыс. рублей.

Прокуратура района внесла представление главе администрации Советского района. Его распоряжением от 29 декабря 2018 года консультант отдела архитектуры уволен в связи с утратой доверия.

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