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Владимир Яшин назначен заместителем председателя правления АО "Россельхозбанк"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На должность заместителя председателя правления АО "Россельхозбанк" назначен Владимир Яшин.

Он будет курировать работу департамента малого и среднего бизнеса и департамента поддержки и развития корпоративного бизнеса.

До прихода в РСХБ Владимир Яшин работал на руководящих должностях в Сбербанке России и Промсвязьбанке. Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит". В 2005 году получил дополнительное профессиональное образование в высшей школе менеджмента Государственного университета — Высшей школы экономики, по квалификации "Мастер делового администрирования".

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