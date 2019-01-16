Владимир Яшин назначен заместителем председателя правления АО "Россельхозбанк"

На должность заместителя председателя правления АО "Россельхозбанк" назначен Владимир Яшин.

Он будет курировать работу департамента малого и среднего бизнеса и департамента поддержки и развития корпоративного бизнеса.

До прихода в РСХБ Владимир Яшин работал на руководящих должностях в Сбербанке России и Промсвязьбанке. Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит". В 2005 году получил дополнительное профессиональное образование в высшей школе менеджмента Государственного университета — Высшей школы экономики, по квалификации "Мастер делового администрирования".