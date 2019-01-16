В среду, 16 января, российский тележурналист, специалист в области коммуникаций Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО, сообщает пресс-служба ведомства.
Игорь Буренков назначен заместителем полпреда президента РФ в ПФО
НИЖНИЙ НОВГОРОД. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игорь Юрьевич Буренков родился 31 июля 1965 г. в Москве. В 1992 г. окончил телеотделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Был совладельцем ряда коммерческих фирм (рекламные и избирательные кампании). Организовывал крупномасштабные региональные, общероссийские и международные проекты: федеральные и региональные президентские и парламентские выборные кампании Б.Ельцина, Ю.Лужкова, И.Хакамады, "Единство" ("Единая Россия").
2000 -2007: директор Дирекции общественных связей ОАО "ОРТ" (с сентября 2002 г. — ОАО "Первый канал").
2008 -2009: генеральный продюсер холдинга "Росбалт-Медиа".
2009: руководитель департамента корпоративных коммуникаций ГК "Роснанотех".
2009 -2013: директор по внешним связям ОАО "АвтоВАЗ".
2014 -2016: директор департамента информационной политики и СМИ в ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация".
2016 -2018: директор по коммуникациям, исполнительный директор по коммуникациям госкорпорации "Роскосмос".
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