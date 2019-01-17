Открыто движение по участку трассы М-5, который вчера завалило снегом

В четверг, 17 января, с 8:00 отменяется полное ограничение на движение транспорта на участке федеральной автомобильной дороги "подъезд к г. Оренбург" с км 97 по км 129 в Нефтегорском районе, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, в чреду, 16 января, вечером на данном участке было введено ограничение движения всех видов транспорта из-за снегопада.

Полицейские призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения.

При наступлении морозов автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными и не забывать проводить тщательный осмотр машины перед дорогой.

При управлении автомобилем водителям следует быть предельно сконцентрированными, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие.