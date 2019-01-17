16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Открыто движение по участку трассы М-5, который вчера завалило снегом В соцсети попало видео избиения тольяттинской школьницы преподавателем В Самарской области снегом завалило участок трассы М-5 "Урал" В Новокуйбышевске двое подростков прыгнули с крыши В Самаре счищаемый с крыши дома снег упал на ребенка

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Открыто движение по участку трассы М-5, который вчера завалило снегом

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 24
Версия для печати

В четверг, 17 января, с 8:00 отменяется полное ограничение на движение транспорта на участке федеральной автомобильной дороги "подъезд к г. Оренбург" с км 97 по км 129 в Нефтегорском районе, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, в чреду, 16 января, вечером на данном участке было введено ограничение движения всех видов транспорта из-за снегопада. 

Полицейские призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения.

При наступлении морозов автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными и не забывать проводить тщательный осмотр машины перед дорогой.

При управлении автомобилем водителям следует быть предельно сконцентрированными, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.
Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3