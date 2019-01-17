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Транспорт Транспорт и связь

В 2018 г. аэропорт Курумоч обслужил более 3 млн пассажиров

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С января по декабрь 2018 г. услугами международного аэропорта Курумоч воспользовались более 3,08 млн пассажиров, что на 17% больше совокупного пассажиропотока предыдущего года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Весь год положительную динамику показывал трафик как на внутрироссийских направлениях, к концу года пассажиропоток составил 2,3 млн пассажиров (+22%), так и на международных линиях, которыми воспользовались более 782 тыс. человек (+4%).

Самыми востребованными маршрутами на внутренних направлениях стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Екатеринбург. Среди международных рейсов высокой популярностью у пассажиров самарского аэропорта пользовались Анталья, Дубай, Стамбул, Даламан и Прага.

В минувшем году полеты из Самары осуществлялись по 108 направлениям, из которых 49 — регулярные. Самарский аэропорт сотрудничал с 57 авиаперевозчиками. С января по декабрь служба наземного обслуживания обработала 22 644 тонны багажа (+11%).

За указанный период авиакомпании совершили 14 702 самолетовылета (+13%). Основная часть пассажиров была перевезена на воздушных судах Airbus-320, Airbus-319, Airbus-321, Boeing-737-800 и Boeing-737-500.

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