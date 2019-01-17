В дачном доме на окраине Самары обнаружили тела трех мужчин

Утром 17 января в одном из домов дачного массива "Авиатор", находящегося в районе 17-го км Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в Самаре, нашли тела трех мужчин. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Фото: СУ СК по Самарской области