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В дачном доме на окраине Самары обнаружили тела трех мужчин

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 17 января в одном из домов дачного массива "Авиатор", находящегося в районе 17-го км Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в Самаре, нашли тела трех мужчин. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Фото: СУ СК по Самарской области

Предположительно, погибшие являются мигрантами. Их обнаружил мужчина с соседнего дачного участка. Причины гибели людей устанавливаются.

По предварительным данным областного СУ СК, мужчины занимались ремонтом в доме, где был установлен бензогенератор. Вероятной причиной смерти называют отравление выхлопными газами от генератора.

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