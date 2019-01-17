В Сызрани отремонтировали подвесной пешеходный мост через Крымзу

В Сызрани отремонтировали подвесной пешеходный мост через реку Крымзу на ул. Загорской в районе "Тяжмаш".

Пешеходная переправа, соединяющая несколько улиц с городом, за долгие годы обветшала. Деревянный настил прогнил, опасение у местных жителей вызывали и покрывшиеся ржавчиной металлические тросы, на которых держалась конструкция.

С коллективным заявлением от имени жителей к депутату Госдумы Евгению Серперу и депутату облдумы Денису Кравчуку обратилась Светлана Липчинская, член общественного совета 13.

Мост до ремонта

После выезда на место и общения с жителями экспертной комиссии был определен объем необходимых работ. Был произведен ремонт, который был организован совместным усилиям Евгения Серпера и Дениса Кравчука.

"Многие доски на мосту давно прогнили, а некоторые и вовсе отсутствовали. По этому мосту люди каждый день шли на работу, в поликлинику, вели своих детей в детский сад. Рядом расположено сызранское вертолетное училище, его курсанты ходили строем по гнилым доскам. Можете представить, как это было опасно и для них, и для других людей?! - рассказывает Светлана Липчинская. - Мы очень благодарны, что наше обращение не осталось без ответа, и наши депутаты нам оперативно помогли. От имени всех жителей нашего района выражаем им благодарность за решение нашей проблемы. Теперь мы не боимся ходить по мосту".

"Пешеходным мостом пользовались многие жители целого городского района, поэтому мы не могли не откликнуться на их просьбу о помощи, - комментирует Евгений Серпер. - Комфорт и безопасность людей всегда должны быть в приоритете. Мы нашли возможность оперативно организовать ремонт пешеходной переправы, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Постараемся так же оперативно и качество отрабатывать другие обращения граждан, которые не терпят отлагательств. Особенно тех, от решения которых напрямую зависит безопасность людей".