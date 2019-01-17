Мэрия Самары: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Департамент транспорта Самары в Twitter дал разъяснения по ситуации с МП "Трамвайно-троллейбусное управление" (ТТУ), в отношении которого 15 января 2019 г. в Арбитражный суд региона поступило заявление о банкротстве.

"У ТТУ была текущая задолженность перед поставщиком. Поставщик, чтобы сократить сроки получения платежа, подал иск в суд. На сегодняшний день задолженность погашена. Ни о каком банкротстве предприятия речь не идет", — сообщает городской департамент транспорта.

Напомним, 15 января 2019 г. екатеринбургское ООО "Торговая компания "ТрансМет-Индустрия" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с требованием о признании самарского МП "ТТУ" банкротом. Пока заявление не принято судом к рассмотрению, сумма долга, легшая в основу иска, также не уточняется.

Однако в КАД ВАС имеется информация еще о двух разбирательствах между Торговой компанией "ТрансМет-Индустрия" и самарским "ТТУ". Так, в ноябре 2018 г. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск общества к "Трамвайно-троллейбусному управлению" на 2,35 млн рублей. Долг возник по договору поставки рельсов, заключенному между организациями в марте 2018 года.

На рассмотрении суда в настоящее время находится еще одно заявление общества к муниципальному предприятию — о взыскании 2,39 млн рублей. По нему решение пока не принято.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "ТК "ТрансМет-Индустрия" зарегистрировано в Екатеринбурге в 2014 году. Компания специализируется на оптовой торговле металлом и металлическими рудами. Генеральным директором и собственником общества является Виталий Цыбин. Выручка ООО "ТК "ТрансМет-Индустрия" по итогам 2017 г. (более поздние сведения отсутствуют) составила 170,9 млн руб., чистая прибыль — 2,5 млн рублей.