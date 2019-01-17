Россельхозбанк запустил в онлайн-продажу платежные кольца

Россельхозбанк открыл интернет-магазин по продаже оригинального форм-фактора банковской карты в виде кольца. Теперь уникальная технология бесконтактной оплаты покупок, выполненная в виде украшения, стала доступна всем клиентам Россельхозбанка. Интернет-магазин открыт в партнёрстве с производителем колец — компанией Пэй Ринг.

Платежное кольцо Mastercard РСХБ — это новая форма платежной карты, внутри кольца, изготовленного из прочной циркониевой керамики, расположен чип-модуль, обеспечивающий платежную функцию по технологии NFC. Платежи осуществляются путем поднесения руки с кольцом к терминалу, поддерживающему функцию бесконтактной оплаты картой. Аксессуар представлен в нескольких вариантах дизайна: это стильная и удобная в эксплуатации черная керамика.

Кольцо может быть приобретено в подарок, так как предусмотрено отсутствие персональной информации, и может быть "привязано" к клиенту после приобретения. В случае утери владелец кольца блокирует его как обычную банковскую карту, и после блокировки уже невозможно получить доступ к счету и воспользоваться деньгами.

"Россельхозбанк приступил к данной разработке в 2017 году. За это время мы завершили ее тестирование и масштабировали на всю филиальную сеть. Теперь для оплаты покупок клиентам РСХБ не обязательно иметь при себе мобильный телефон или банковскую карту. Уверена, яркий и удобный аксессуар будет актуален для людей, которые следят за последними тенденциями в мире современных технологий и ведут активный образ жизни", — отметила первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.

"Мы постоянно работаем над созданием новых моделей, и ассортимент колец в интернет-магазине со временем будет пополняться. Но даже сейчас, в рамках этого проекта, доступен заказ колец индивидуального дизайна, в том числе с использованием драгоценных металлов и камней. Уверен, что наше сотрудничество с Россельхозбанком будет плодотворным и придаст новый импульс развитию компании", — рассказал основатель Пэй Ринг Сергей Лазарев.

Узнать о преимуществах платежного кольца РСХБ и приобрести уникальный аксессуар можно в интернет-магазине на официальном сайте банка.