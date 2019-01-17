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Экология Общество

В "Волгаре" появится стационарный пост по контролю за состоянием атмосферного воздуха

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В микрорайоне "Волгарь"планируют оборудовать стационарный пост по контролю за состоянием атмосферного воздуха. Об этом рассказала глава Самары Елена Лапушкина в ходе встречи с инициативной группой микрорайона.

Напомним, маршрутные наблюдения за качеством атмосферного воздуха в "Волгаре" ведутся с начала января 2019 г. в связи с неоднократными обращениями жителей.

"Напомню, что полномочия по контролю за состоянием атмосферного воздуха находятся у федеральных структур. С региональным министерством мы заключили договор на использование мобильной лаборатории по забору воздуха, чтобы получить объективную картину по данному вопросу, — пояснила глава города. — Это временная мера, пока мы прорабатываем вопрос об установке стационарного поста в микрорайоне".

Представители инициативной группы согласились на предложенный вариант и договорились с Еленой Лапушкиной о совместном проведении дальнейшей работы по данному вопросу.

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