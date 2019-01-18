Минпромторг заключил специнвестконтракт с АвтоВАЗом

Минпромторг РФ поставил свою подпись в специнвестконтракте с АвтоВАЗом в конце 2018 года, сообщил губернатор Дмитрий Азаров 18 января на пресс-конференции.

"Это говорит о том, что предприятие будет успешно развиваться. Гарантировано частных инвестиций по специнвестконтракту 70 млрд рублей. Но при этом мы оцениваем вместе с руководством компании, что около 200 млрд рублей инвестиций будет вложено в новые производства на АвтоВАЗе", - пояснил глава региона.

Инвестпроект предполагает развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизацию мощностей для их производства. Планируется, что он будет реализован альянсом АвтоВАЗ-Renault-Nissan-Mitsubishi.

Предполагается, что за 10 лет объем произведенной и реализованной продукции тольяттинского предприятия составит около 5 трлн рублей. Кроме того, будет создано 4,5 тыс. рабочих мест.

Напомним, АвтоВАЗ запланировал выпуск восьми новых моделей к 2026 году.