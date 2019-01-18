На ускорение электрички "Самара - Курумоч - Тольятти" могут выделить 5 млрд рублей

Для запуска скоростной электрички "Самара - Курумоч - Тольятти" потребуется 5 млрд рублей. Об в пятницу, 18 января, в ходе пресс-конференции сообщил губернатор Дмитрий Азаров.

Такая сумма инвестиций позволит ускорить проезд с 89 минут до 69 минут.

Соответствующий проект, по словам главы региона, находится на этапе технико-экономического обоснования, но уже получил поддержку гендиректора Российских железных дорог Олега Белозерова.

Для сокращения времени пути до 60 минут потребовалось бы вложить 15 млрд руб., сообщил Дмитрий Азаров.

Напомним, о планах запуска скоростной электрички ранее сообщал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Он рассказывал, что ее планируется пустить по трем маршрутам: Самара - Тольятти, Самара - аэропорт Курумоч и Тольятти - аэропорт Курумоч. Скорость движения будет составлять до 160 км в час.