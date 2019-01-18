БК "Самара" обыграл "Урал" - 85:67

В пятницу, 18 января, баскетбольная "Самара" не стала проявлять гостеприимство еще и в матче с "Уралом" - уверенная победа волжан - 85:67.

Очков с игры в исполнении нашей команды болельщикам пришлось ждать почти три минуты. К моменту, когда Владимир Пичкуров забил издали, самарцы "горели" 1:8. Чуть более чем за минуту удалось это отставание почти отыграть (7:8 после попадания Александра Савенкова), но серия потерь привела к новому ускорению уральцев — 7:14 к середине стартового периода. Игорь Смыгин, набрав 7 очков подряд, вновь свел отставание к минимуму — 16:17, но до конца четверти нагнать гостей так и не получилось: 20:22.

Начало же второго периода сложилось в нашу пользу, и Илья Громовс с линии штрафных впервые вывел "Самару" вперед — 23:22. Затем и дебютант, Баден Яксен, набрал свои первые очки в нашей команде. Небольшой бенефис выдал Антон Глазунов (6 очков за пару минут), дважды попал Владимир Пичкуров — к середине четверти уже самарцы имели "+7" (38:31). Но гости вернулись в игру, и к большому перерыву перевес был уже скромнее — 45:41 после изящной комбинации самарцев, под самую сирену завершенной Игорем Смыгиным.

Третью десятиминутку самарцы открыли двумя точными трехами — от Владимира Пичкурова и Алексея Нестерова. Но больше с игры отличиться не удавалось несколько минут. Хотя в защите команда отрабатывала на совесть. И к середине четверти после точных штрафных Громовса добилась 10-очкового перевеса — 54:44. После этого пошли и попадания с игры: Илья Громовс, Дмитрий Головин и Баден Яксен довели разницу до "+16" (62:46 за минуту до завершения периода). Тот же Яксен солировал и в концовке четверти, завершив еще пару атак — 66:49.

В заключительной четверти нападение хозяев на какое-то время дало сбой: 2 очка за пять минут — и 68:58. В этот момент самарцы, разгоняемые Антоном Глазуновым, и предприняли ускорение, ставшее решающим: рывок 8:0 в течение минуты — и комфортные 76:58 после попадания Александра Савенкова за четыре минуты до финальной сирены. Без видимых проблем это преимущество удалось удержать до конца поединка.

Следующие матчи "Самара" проведет на выезде: 24 января она сыграет с "Уралмашем", 27-го — с "Темпом-СУМЗ-УГМК". Ближайший домашний матч — 1 февраля со "Спартаком".