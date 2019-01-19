ТРК "ГУБЕРНИЯ" взяла несколько наград областного журналистского конкурса

Сотрудники телерадиокомпании "Губерния" получили высшие награды ежегодного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Он прошел параллельно с "Золотым пером ". В этом году были введены серьезные новшества: к личному первенству репортеров добавили соревнования целых редакций, да и сами номинации претерпели изменения.

В 2018-м областной Союз журналистов отметил 100-летний юбилей. Именно самарская журналистская братия, современные летописцы всех амплуа создавали информационный и эмоциональный фон и ярко описывали мероприятия грандиозного масштаба — ЧМ-2018.

За оперативность, энтузиазм, любовь к профессии и родному краю работников СМИ поблагодарил губернатор Дмитрий Азаров. Регион получил самые высокие оценки по организации проведения матчей чемпионата мира по футболу, жители показали лучший результат в стране по выбору территорий, где будет реализована программа "Комфортная городская среда". Активная вовлеченность самарцев в масштабные преобразования — заслуга в том числе и журналистов.

"Я хочу вас за это искренне поблагодарить. То, что чемпионат прошел успешно, то, что мы получили такие высокие оценки — во многом это благодаря и вашему профессиональному труду, вашей деятельности, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Я уверен, что многое нам по плечу".

Конкурс на призы губернатора проводился по двум направлениям — в формате индивидуального соревнования "Профессия — журналист" по 19 номинациям и состязания целых редакций малых городов и муниципальных районов "Медиа профи". Лучшим шеф-редактором телевизионной информационной телепрограммы был признан заместитель главного редактора телерадиокомпании "Губерния" Александр Кобыльсков. По его словам, успеха невозможно было бы добиться без поддержки тех людей, которые находятся рядом. "Это операторы, журналисты, руководство телеканала "Губерния". Мне повезло, что рядом со мной больные люди, как и я больной — больной нашей профессией".

Лучшим автором спецпроекта на телеканале стала Анастасия Зубарева. Она представила на конкурс авторскую серию социальных экспериментов "Открытый город". Герои выпусков — иностранцы и люди с ограниченными возможностями здоровья, которые проверяли готовность Самары и гостеприимство горожан перед стартом мундиаля. А высшую награду в номинации "Лучший автор и ведущий информационной радиопрограммы" получил Юрий Медведев. Интерактивный проект "Крылья губернии" создавался телерадикомпанией "Губерния" совместно клубом "Крылья Советов".

Все лауреаты признаются: за их победой стоит кропотливая работа всего коллектива телерадиокомпании. Подтверждает эти слова и главный редактор ТРК Татьяна Прокопавичене: "Губерния" — это необыкновенная телерадиокомпания, потому что создан уникальный коллектив, где люди стараются помочь друг другу сделать как можно больше, лучше, интереснее, донести до своих слушателей и зрителей по ту сторону экрана и микрофона самую глубокую и понятную информацию".

Специальным призом был отмечен Максим Ромашов. Редактор газеты "Волжская Коммуна", талантливый и искренний, недавно скоропостижно ушел из жизни. Также на церемонии Дмитрий Азаров вручил "золотые перья" и именные премии мэтрам областной журналистики.