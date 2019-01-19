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ДТП Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 19 января, в 18:20, в Центральном районе Тольятти, по предварительным данным полицейских, водитель Subaru не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщают в областной полиции, медицинская помощь понадобилась шести пассажирам автобуса.

Полицейские оградили и обозначили место аварии, оказали первую помощь пострадавшим, зафиксировали условия, способствовавшие совершению аварии, организовали движение транспорта в объезд места аварии. По факту ДТП ведется проверка.

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