Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тольятти

В субботу, 19 января, в 18:20, в Центральном районе Тольятти, по предварительным данным полицейских, водитель Subaru не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области