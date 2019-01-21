ЦСК ВВС обыграл казанский "Барс" - 4:1

В воскресенье, 20 января, забросив четыре шайбы (по две во втором и третьем периодах) и пропустив одну в первом периоде, хоккеисты ЦСК ВВС одержали важную победу (4:1) в Казани над местным "Барсом" и вновь вернули себе 16-е место в турнирной таблице лиги.

Согласно календаря регулярного чемпионата ВХЛ на 20 января запланированы были два важных матча: "Барс" — ЦСК ВВС и "Дизель" — "Лада". Особенный интерес представляла игра в Казани. Победитель матча получал не только два трудовых очка, но и место (16-е) в зоне плей-офф, как минимум на одни сутки, а при благотворительном раскладе и чуть более.

В составе ЦСК ВВС по сравнению с предыдущим матчем в Пензе произошли незначительные изменения. В стартовом протоколе отсутствовали Сенников (впрочем, он так и не сыграл с "Дизелем") и лучший бомбардир команды Угольников. Появились в составе нападающие Тесленко и Разумняк. И вновь главному тренеру Александру Соколову пришлось поменять все тройки в линий атаки, оставив в прежнем виде лишь тольяттинско-самарскую: Грошев — В.Журавлев — Сыромятников.

На 12-й минуте матча счет броском с левого края метров с шести открыл 33-летний (самый возрастной) игрок "Барса" форвард Пестушко. 1:0. В целом двадцатиминутка оказалась небогатой на события: гол хозяев, двухминутное удаление также у хозяев и случай с ремонтом стекла хоккейного борта.

"Огненное" начало второго периода привело в восторг группу поддержки (она насчитывала человек двадцать), которая прибыла в Казань на поезде и на автомобильном транспорте из Самары. Прошло ровно две минуты игрового отрезка, а поклонники дважды отпраздновали шайбы любимой команды.

.21:19. Первый гол сотворило новоиспеченное третье звено самарцев (Разумняк — Тесленко — Юнгов). Разумняк первым броском не пробил казанского голкипера, а вторым броском заставил его вынимать шайбу из сетки собственных ворот.

.22:00. Незамысловатая двухходовка завершилась передачей Мниховича на дальнюю штангу, где Степаненко четко поразил цель. Мифтахов был бессилен что-либо сделать.

И по счету и по игре второй период остался за гостями. Перебросали (14 — 4) хоккеисты самарской команды хозяев поля.

Отличная передача из-за ворот Лудцева на 46-й минуте, и 18-летний Юнгов броском в касание забросил третью шайбу в ворота Мифтахова. 3:1 — повели гости. Казанцы, несмотря на неприятный счет, боролись до финального свистка. Особенно старались проявить себя два игрока второй пятерки "Барса" Галимов и Валеев, воспитанники самарского хоккея. В концовке матча самарцы, дождавшись замены голкипера шестым полевым игроком, поставили победную точку в матче благодаря голу Разумняка в пустые ворота — 4:1! Пропускавший встречу с "Дизелем" "9-й" номер ЦСК ВВС в отчетном матче оформил дубль. Безусловно, следует также отметить добротную игру с неплохими сейвами Скатова.

ЦСК ВВС одержал заслуженную волевую победу в Казани и тем самым положил в копилку два очка. После 45 игр у самарской команды стало 48 очков (21 победа и 24 поражения) и 16-е место в турнирной таблице. От "Челмета" "летчики" отстают на одно очко, а 17-ю команду — усть-каменогорское "Торпедо" опережают также на очко.

Ровно с таким же счетом 4:1 "Лада" обыграла в Пензе местный "Дизель" и прервала свою печальную семиматчевую серию без побед. Следует отметить, первую шайбу в матче у тольяттинцев забросил Кутявин, до этого игравший в ЦСК ВВС.

Впереди у ледовой дружины Александра Соколова тяжелое турне по Сибири. График выездных игр у ЦСК ВВС следующий: 25 января матч в Новокузнецке с "Металлургом", 27 января — в Красноярске с "Соколом" и 29 января — в Ангарске с "Ермаком".