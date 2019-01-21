Объем льготного кредитования сезонно-полевых работ малого и среднего бизнеса увеличился в 2,5 раза

За 2018 год филиал направил малому и среднему бизнесу порядка 621 млн рублей на проведение посевной и уборочной кампаний, это на 36% больше, чем в 2017 году. Доля льготных кредитов в общем объеме выдач данной категории заемщиков на сезонные работы составила 83,8%.

Общий объем льготных кредитов на сезонно-полевые работы малому и среднему бизнесу в 2018 году составил более 520 млн руб., что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2017 года.

"РСХБ является ключевым банком-партнером Минсельхоза России по данной программе, обеспечивая основной объем выдач льготных кредитов. Самарский филиал в 2018 году по программе льготного кредитования направил аграриям региона на проведение сезонных работ 3,24 млрд рублей", — отметил директор филиала Раиль Багдалов.