16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ирина Дьяченко отозвала свои иски к Газбанку На продажу выставлены оборудование и вывески АК Банка Имущество экс-депутата губдумы Сергея Ракитина может быть продано в рамках его банкротства Здание ТЦ "Октябрь" продают повторно, увеличив цену более чем в два раза ВТБ создает фабрику розничных продуктов

Банки Финансы

Объем льготного кредитования сезонно-полевых работ малого и среднего бизнеса увеличился в 2,5 раза

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати

За 2018 год филиал направил малому и среднему бизнесу порядка 621 млн рублей на проведение посевной и уборочной кампаний, это на 36% больше, чем в 2017 году. Доля льготных кредитов в общем объеме выдач данной категории заемщиков на сезонные работы составила 83,8%.

Общий объем льготных кредитов на сезонно-полевые работы малому и среднему бизнесу в 2018 году составил более 520 млн руб., что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2017 года.

"РСХБ является ключевым банком-партнером Минсельхоза России по данной программе, обеспечивая основной объем выдач льготных кредитов. Самарский филиал в 2018 году по программе льготного кредитования направил аграриям региона на проведение сезонных работ 3,24 млрд рублей", — отметил директор филиала Раиль Багдалов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3