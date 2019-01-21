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Utair в 2019 г. откроет рейс Уфа - Самара

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 г. Utair начнет летать по 13 новым уникальным маршрутам между городами России. Одним из направлений станет маршрут Уфа - Самара, сообщает пресс-служба компании.

Всего более 60 маршрутов будут доступны только пассажирам Utair — по ним не летает ни одна другая авиакомпания России. 49 этих направлений — региональные.

Авиакомпания откроет рейсы из Астрахани в Сочи, из Волгограда в Казань; из Нижневартовска в Сочи; из Сургута в Анапу и Пермь; из Тюмени в Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды и Ханты-Мансийск; из Уфы в Казань и Самару; из Ханты-Мансийска в Екатеринбург и Санкт-Петербург.

"Utair ежегодно вводит уникальные региональные маршруты и расширяет транспортную доступность удаленных регионов, чтобы жители могли путешествовать по России без пересадок в Москве. В 2018 г. авиакомпания ввела 20 таких уникальных направлений. В 2019 г. Utair продолжит полеты по коммерчески эффективным маршрутам прошлого года и запустит 13 новых направлений", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

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