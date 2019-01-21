Открылся основной зал тольяттинского театра "Дилижанс"

В субботу, 19 января, в Тольятти состоялось торжественное открытие после капитального ремонта основного зрительного зала театра юного зрителя "Дилижанс". По вместимости это самый большой зал — на 248 мест, а потому его открытия с нетерпением ждали и зрители, и творческий коллектив.

Напомним, что 14 декабря 2017 года на приеме граждан к главе региона Дмитрию Азарову за помощью обратилась инициативная группа от театра "Дилижанс". Представители администрации и артисты рассказали, что технические возможности театра давно устарели и не соответствуют современным требованиям постановок, и попросили ускорить начало ремонта зрительного зала. В прошлом году театр отпраздновал четвертьвековой юбилей.

По поручению главы региона график работ по ремонту был скорректирован. На ремонт было выделено 9,1 млн руб. (из них за счет средств областного бюджета 8,6 млн руб. и местного бюджета 545,8 тыс. руб.).

В итоге была усовершенствована вся механика сцены, появился поворотный круг, в зале теперь есть технический балкон для светового оборудования, улучшена акустика, установлена система кондиционирования, обновлен интерьер. По специальному заказу изготовлен оригинальный театральный занавес, а для зрителей поставлены новые удобные кресла. Ремонт шел несколько месяцев, и все это время труппа репетировала на других площадках.

"Хочу сказать спасибо своему коллективу за терпение. Театр жил одной идеей, что все получится, и все получилось!", — поделилась впечатлениями директор Театра юного зрителя "Дилижанс" Ирина Миронова.

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников торжественного мероприятия приветствовал врио министра культуры Сергей Филиппов: "Год театра в Тольятти начинается таким знаковым событием — открытием обновленного зала, обновленной сцены, что дает "Дилижансу", одному из самых любимых тольяттинских театров, новые возможности для претворения в жизнь самых смелых творческих замыслов. Глава региона Дмитрий Игоревич не мог не откликнуться на пожелание коллектива. Были выделены серьезные средства из областного бюджета. Средства были выделены также и из бюджета Тольятти. Совместными усилиями достаточно быстро появился фактически новый зал".

Также Сергей Филиппов по поручению Дмитрия Азарова вручил благодарственные письма губернатора художественному руководителю театра Виктору Мартынову и заместителю директора по основной деятельности Галине Свиридовой.

"На обновленной сцене в этом сезоне нас ждут две премьеры. Первая — "Наш бедный Марат", она посвящена 75-летней годовщине снятия блокады Ленинграда. Следующая премьера — "Преступление и наказание" — состоится в рамках большого федерального проекта "Театры малых городов". Скажу откровенно, в истории театра такого большого бюджета на постановку еще не было", — рассказал худрук театра Виктор Мартынов.

Новая жизнь театрального зала началась в этот день с премьерного показа спектакля "Красная Шапочка" по произведению Е. Шварца (режиссер Александр Кудряшов). Спектакль создан в рамках федерального проекта "Театры — детям".