16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владельцу участка в парке 60-летия Советской власти предложат землю у "Самара Арены" или в Заречье В Самарской области самыми популярными вечерними покупками стали сосиски, сыр и пельмени Мэрия Самары расселит пять аварийных домов В центре Самары открылась новая "Пятёрочка" Мэрия Тольятти взыскивает со "Спецкомбината ритуальных услуг" более 400 млн рублей

Муниципалитеты Экономическая политика

Владельцу участка в парке 60-летия Советской власти предложат землю у "Самара Арены" или в Заречье

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 133
Версия для печати

Власти Самары запустили процедуру по подготовке мены участков парка имени 60-летия Советской власти, находящихся в частной собственности, на земли, прилегающие к стадиону "Самара Арена", или на территории Самарского Заречья, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Юлия Шехмаметьева

Напомним, 25 га парка принадлежат ООО "Лагуна". "Департаментом (градостроительства. - Прим. Волга Ньюс) подготовлены письма в адрес председателя правительства Самарской области Александра Петровича Нефедова и заместителя председателя правительства Самарской области Александра Викторовича Карпушкина с просьбой рассмотреть возможность обеспечения мены находящихся в частной собственности земельных участков на равноценные участки, находящиеся в собственности Самарской области на территории, прилегающей к "Самара Арене", или на территории Самарского Заречья", - пояснил руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов. 

Кроме того, на прошлой неделе мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление о внесении изменений в генплан с целью смены зоны Ц-3 ("Общественно-деловая зона районного значения") под парком им. 60-летия Советской власти на рекреационные. 

"В соответствии с постановлением департамент градостроительства в течение 100 дней подготовит и направит в правительство Самарской области проект изменений на согласование", - доложил Сергей Шанов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Строительство парка в Тольятти в честь 50-летия выпуска первого ВАЗа оценивается в 300 млн рублей

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Проект ООО "Аквалайн" по созданию искусственного земельного участка на стрелке рек Волга и Сок не прошел проверку прокуратуры

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Жителям поселка Яблоневый Красноярского района провели газ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3