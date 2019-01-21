Владельцу участка в парке 60-летия Советской власти предложат землю у "Самара Арены" или в Заречье

Власти Самары запустили процедуру по подготовке мены участков парка имени 60-летия Советской власти, находящихся в частной собственности, на земли, прилегающие к стадиону "Самара Арена", или на территории Самарского Заречья, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, 25 га парка принадлежат ООО "Лагуна". "Департаментом (градостроительства. - Прим. Волга Ньюс) подготовлены письма в адрес председателя правительства Самарской области Александра Петровича Нефедова и заместителя председателя правительства Самарской области Александра Викторовича Карпушкина с просьбой рассмотреть возможность обеспечения мены находящихся в частной собственности земельных участков на равноценные участки, находящиеся в собственности Самарской области на территории, прилегающей к "Самара Арене", или на территории Самарского Заречья", - пояснил руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов.

Кроме того, на прошлой неделе мэр Самары Елена Лапушкина подписала постановление о внесении изменений в генплан с целью смены зоны Ц-3 ("Общественно-деловая зона районного значения") под парком им. 60-летия Советской власти на рекреационные.

"В соответствии с постановлением департамент градостроительства в течение 100 дней подготовит и направит в правительство Самарской области проект изменений на согласование", - доложил Сергей Шанов.