Музей Эльдара Рязанова отметит День студента

Музей Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) предлагает молодым людям отметить День студента.

25, 26 и 27 января с 10:00 до 18:00 вход в музей по студенческим билетам будет бесплатным. Кроме того, в эти дни каждый обладатель студенческого билета сможет принять участие в Музейной лотерее и выиграть подарки (билеты в кино и на каток, сертификаты языковой школы и студии звукозаписи).

Розыгрыш пяти главных призов состоится в музее 27 января в 18:00. Имена победителей опубликуют на сайте "Другой Город" 28 января.