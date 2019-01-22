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Музеи и выставки Культура

Музей Эльдара Рязанова отметит День студента

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) предлагает молодым людям отметить День студента.

25, 26 и 27 января с 10:00 до 18:00 вход в музей по студенческим билетам будет бесплатным. Кроме того, в эти дни каждый обладатель студенческого билета сможет принять участие в Музейной лотерее и выиграть подарки (билеты в кино и на каток, сертификаты языковой школы и студии звукозаписи).

Розыгрыш пяти главных призов состоится в музее 27 января в 18:00. Имена победителей опубликуют на сайте "Другой Город" 28 января.

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