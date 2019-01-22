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Музеи и выставки Культура

В "Виктории" арт-критик Павел Митенко расскажет о противоречивом искусстве российского акционизма

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Галерея "Виктория" вновь привозит в Самару интересного гостя. В этот раз это московский арт-критик и исследователь российского акционизма 1990-х, участник группы "Радек" Павел Митенко.

В Самаре он прочитает лекцию "Искусство свободного действия vs эстетизация действительности"(18+), порассуждает о противоречии между идеей свободы, которую часто обещает искусство, и его эстетизацией и музеефикацией. Во время лекции будут обсуждаться работы отечественных акционистов.

Павел Митинко один из самых интересных российских спикеров, способных свободно рассуждать на тему акционизма в современном искусстве. У него есть выступления, к которым очень внимательно относится арт-сообщество: "Как действовать на виду у всех?", "Акционизм как форма политического искусства от 90х до наших дней", "Жест политический или жест полицейского?", "Третья волна акционизма: искусство свободного действия во время реакции" (совместно с Сильвией Шассен). Он один из главных исследователей российского акционизма, и сам принимал участие в ряде проектов совместно с арт-группой художников "Общество Радек", существовавшей с 1997 по 2008 год.

Встреча состоится 25 января, в 19:00, в галерее "Виктория".

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