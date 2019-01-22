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Музеи и выставки Культура

В Художественном музее отметят 220-летие Пушкина концертом

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском Художественном музее 24 января, в 19:00, состоится концерт "Что в имени тебе моем?", посвященный 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

В этот вечер прозвучат отрывки из опер Чайковского, Рахманинова, Даргомыжского, а также романсы Шереметьева, Глинки, Рубинштейна, Римского-Корсакова, Власова, Шапорина, Свиридова. В концерте примут участие музыканты Филармонии и артисты Театра оперы и балета. За партию фортепиано будут отвечать Александр и Валентина Загадкины. На сцену выйдет сопрано Надежда Сорокина, меццо-сопрано Анастасия Вечеркина, тенор Валерий Макаров, бас Антон Степанов. Актер "СамАрта" Сергей Бережной будет читать стихи, а ведущей вечера станет Инга Майорова.

Цена билета на концерт — 300 рублей.

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