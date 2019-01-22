Ряд категорий граждан может платить за обращение с ТКО по льготному тарифу

Региональный оператор по обращению с ТКО ООО "ЭкоСтройРесурс" определил категории граждан, которые смогут оплачивать услуги компании по льготному тарифу. Об этом оператор сообщает на своем официальном сайте.

Компенсации на оплату коммунальных услуг, в том числе, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, будут предоставлены:

участникам ВОВ;

ветеранам боевых действий;

инвалидам;

гражданам, пострадавшим от техногенных катастроф (ЧАЭС, Маяк, Семипалатинск);

ветеранам труда Самарской области;

реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

труженикам тыла;

многодетным семьям;

специалистам Государственной ветеринарной службы РФ, медицинским и соцработникам, педагогам и работникам культуры, проживающим и работающим на селе.

Как правило, указанные льготные категории граждан уже получают компенсацию за ряд коммунальных услуг. Чтобы получать таковую и за обращение с ТКО, по информации компании, им не придется совершать никаких дополнительных действий. "Выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг производится ежемесячно с 5 по 25 число путем перечисления суммы компенсации на лицевой счет гражданина, открытый им в кредитной организации, или через отделения почты", — уточнил оператор.

Кроме того, по пониженному коэффициенту за обращение с ТКО будут платить дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет и одиноко проживающие пенсионеры. При расчете оплаты для них будет применен понижающий коэффициент 0,7. Льгота принята в отношении социальной нормы жилья, которая установлена на территории Самарской области.

Узнать наверняка, положена ли гражданину компенсация за указанные коммунальные услуги, можно в отделении соцзащиты. Также всю необходимую информацию жители губернии смогут получить в Центрах обслуживания населения, которые ООО "ЭкоСтройРесурс" планирует открыть по всему региону. В частности, 10 января начал функционировать главный Центр, занятый обслуживанием жителей Самары и Волжского района. Он расположен по ул. Средне-Садовая/Сердобская д. 57/8.

Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО осуществляют личный прием граждан, своевременно и оперативно реагируют на обращения. Одна из главных задач сотрудников Центра обслуживания населения — дать максимально полную информацию, связанную с новой системой обращения с ТКО и деятельностью ООО "ЭкоСтройРесурс". Здесь можно получить ответ на вопросы, кто занимается уборкой контейнерной площадки от мусора и снега, как часто должен вывозиться мусор, как рассчитывается плата за коммунальную услугу и каким образом будут производится начисления.

Кроме того, сюда можно обратиться за консультацией, а также по вопросам, связанным с заключением договоров с физическими лицами, составлением обращений о перерасчете или запросить справку по лицевому счету.

Всего до конца января в Самарской области начнет функционировать 22 подобных центра. Они будут запущены в муниципальных районах региона, а также в Новокуйбышевске, Чапаевске, Жигулевске и Сызрани.